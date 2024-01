Corsica visibile dalla Liguria: ma non è un effetto ottico (e non c’entra il freddo)

Liguria. Ieri era il tema “fotografico” dominante di tutte le bacheche dei genovesi: la Corsica visibile all’orizzonte, magari con la luce del tramonto, in un freddo pomeriggio d’inverno. Un’immagine che fa sempre emozionare, per il fascino di ciò che sta “al di là del mare” o forse per ataviche reminiscenze coloniali che ce la fanno sentire in qualche modo “nostra”. Ma poi, su un piano meno sentimentale, sorgono sempre i soliti dubbi: sarà davvero la Corsica? Com’è possibile che riusciamo a vedere oggetti che stanno a 180 chilometri (e oltre) di distanza? Non sarà mica un effetto ottico?

La risposta è semplice e ce la fornisce la geometria: nessun effetto ottico, nessuna Fata Morgana, ma la pura “magia” della curvatura terrestre. Se ci mettiamo su una spiaggia, in condizioni di buona visibilità il nostro orizzonte visibile arriva a meno di 5 chilometri di distanza. Se però aumenta l’altezza dell’oggetto osservato riusciamo a vedere più lontano, e lo stesso accade se saliamo su un’altura. La curvatura terrestre fa sì che le cose distanti risultino in parte nascoste: è lo stesso fenomeno – ben conosciuto fin dall’antichità – per cui le navi sembrano sparire a poco a poco dietro l’orizzonte man mano che si allontanano dal punto di osservazione.

Sul web esistono strumenti facili all’usBo che permettono a chiunque di verificare quanto appena detto. Su questo sito, ad esempio, si può calcolare la parte non visibile degli oggetti osservati date la distanza in chilometri e l’altezza dell’osservatore sul livello del mare (attenzione, il valore è in centimetri: una persona alta 1,80 metri su un monte alto 400 metri dovrà scrivere 40180). Ancora più interessante è Peakfinder, una web app che mostra i nomi di tutte le vette osservabili da un certo luogo: basta impostare il punto di osservazione sulla cartina, confrontare la grafica con la foto che avete scattato (o con ciò che vedete a occhio nudo) e il gioco è fatto. Già questo è sufficiente a scoprire che la simulazione virtuale corrisponde perfettamente alla realtà, escludendo perciò la Fata Morgana, i miraggi e ogni altra spiegazione fantasiosa.

Analizziamo ad esempio la foto di copertina, scattata ieri alla Madonna del Monte da Filippo Brunelli, utente della rete Limet. Il fatto interessante è che a stagliarsi più chiaramente all’orizzonte non è la parte più vicina alla Liguria, ma quella con le vette più elevate. Il monte Cinto, infatti, con i suoi 2.706 metri è il più alto della Corsica e non si trova nel cosiddetto “dito”, ma nella parte nord-occidentale dell’isola. Anche le due piccole cime a sinistra sono nella regione centrale, ma risultano apparentemente staccate proprio a causa della curvatura terrestre: ciò che sta in mezzo è troppo basso per essere visto da quel punto di osservazione.

Ora vediamo se tornano i conti. La Madonna del Monte si trova a 146 metri di altitudine, il monte Cinto dista 226 chilometri: significa che dovrebbe risultare nascosto per 2.616 metri, ma per fortuna è leggermente più alto. Quelli che noi ammiriamo, perciò, sono solo gli “ultimi” 90 metri di un’imponente montagna. Tutto il resto è nascosto “sotto”, e diventa più visibile man mano che raggiungiamo un punto d’osservazione più alto. Dal Monte Fasce, ad esempio, lo scenario cambierebbe notevolmente e riusciremmo a vedere non solo la Corsica, ma anche la Capraia, la Gorgona (che è più vicina, ma alta solo 225 metri) e un pezzettino dell’Elba. Sempre che l’aria sia abbastanza tersa.

A proposito di aria, l’ultimo chiarimento. Il freddo e il caldo non influiscono sulla capacità di scorgere la Corsica o qualunque altro oggetto in lontananza. Il fattore chiave è la visibilità, che ovviamente è influenzata dai fenomeni meteorologici. Negli ultimi giorni i venti gelidi da nord hanno “ripulito” l’aria da pulviscolo e foschia, così da rendere ben osservabile ciò che sarebbe sempre perfettamente nitido se sulla Terra non avessimo un’atmosfera. Ma se così fosse ci faremmo l’abitudine. E verrebbe a mancare la poesia.