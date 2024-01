Corsa campestre, fase provinciale: l’Istituto Albenga Secondo primeggia nella categoria Ragazzi

Savona. La corsa campestre porta sempre splendidi risultati per l’Istituto Albenga Secondo, che come da tradizione si conferma tra le migliori squadre nella fase provinciale dei campionati studenteschi che si è svolta nel cortile del plesso “De Amicis” Istituto Savona 3, organizzata dall’ufficio scolastico ambito territoriale di Savona.

Quest’anno gli studenti del prof. Massimiliano Grassadonio hanno ricevuto le maggiori soddisfazioni nella categoria Ragazzi, con il successo davanti all’IC Savona 3. Jacopo Addis, Aaron Mentil, Edoardo Pizzo e Gerardo Mastropietro attraverso i loro piazzamenti hanno primeggiato sulle altre compagini scolastiche della provincia.

Grande soddisfazione anche per il secondo posto assoluto di Youseff Leqcham nella categoria Cadetti che ha permesso all’istituto di qualificarsi alla fase regionale in programma ad Imperia il 6 febbraio, grazie alle ottime prove di El Ghalmi, Borgonovo e Vitale. Bravissimi questi ragazzi che hanno dimostrato tenacia e buone capacità tattiche in una gara sempre difficile e combattuta; il successo è andato all’Ic Varazze-Celle, vera antagonista della compagine ingauna.

Nel settore femminile bel risultato per Valentina Isolica che ha raggiunto il gradino più basso del podio con una splendida prestazione nella categoria Ragazze.

“Al di là dei risultati – spiega Massimiliano Grassadonio -, che fanno sicuramente piacere, quest’attività di promozione e cultura sportiva è per l’istituto da sempre momento di condivisione e di crescita. Inizia quindi nel migliore dei modi l’avventura ai campionati studenteschi dell’IC Albenga secondo che da quest’anno ha introdotto un gruppo sportivo pomeridiano dove i propri studenti hanno la possibilità di cimentarsi in diverse discipline sportive. Solo per citarne alcune, nuoto, tennis e rugby sempre nel rispetto dei valori dello sport, condividendo momenti ed emozioni durante il loro percorso formativo”.