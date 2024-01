Corsa campestre, ecco i qualificati dell’Istituto Comprensivo Val Varatella

Boissano. Si è svolta sabato 13 gennaio la gara di corsa campestre dell’Istituto Comprensivo Val Varatella. Una mattinata di sport nella splendida cornice del campo di atletica di Boissano che ha visto la partecipazione di oltre sessanta alunni della scuola Secondaria di Primo grado.

Tanti giovani studenti che si sono messi alla prova sfidando i propri limiti in un clima di competizione e fair play, sotto la supervisione dei professori di motoria Capezio e Chirico, organizzatori dell’evento insieme alla locale associazione sportiva di atletica, sempre collaborativa nei confronti delle iniziative scolastiche.

La gara ha dato i suoi risultati decretando i vincitori meritevoli di rappresentare la scuola Val Varatella durante la fase provinciale di corsa campestre in programma giovedì 18 gennaio a Savona: quattro gli alunni per ogni categoria che sfideranno le altre scuole della provincia.

Di seguito i nomi dei qualificati.

Categoria Ragazzi

1° Pietro Bollorino

2° Giulio Ferrari

3° Luigi De Paoli

4° Leonardo Bergonzini

Categoria Ragazze

1ª Maia Gianese

2ª Sofia Cabrini

3ª Eleonora Bonci

4ª Martina Scarrone

Categoria Cadetti

1° Filippo Masiero

2° Alessandro Rilla

3° Marco Casamassima

4° Lorenzo Meneghetti

Categoria Cadette

1ª Farah Samoudi

2ª Anna Gelci

3ª Raja Quandil

4ª Valeria Vacca

Come ogni anno l’IC Val Varatella investe sullo sport puntando su quei valori etici ed inclusivi sempre più importanti per la crescita dei propri alunni; ad aggiungere valore a questa scelta, dal prossimo anno verrà attivata una sezione a Curvatura Sportiva, primo progetto in provincia di Savona nella scuola secondaria di primo grado.