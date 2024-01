Cordoglio a Carcare per la morte di Pasquale Sottile, storico milite della Croce bianca

Carcare. Cordoglio nella pubblica assistenza carcarese per la scomparsa di Pasquale Sottile, uno dei militi più attivi della Croce bianca negli scorsi decenni. Proprio lo scorso 30 settembre, in occasione dell’inaugurazione di tre nuovi mezzi, gli era stato conferito il titolo emerito per la sua lunga e costante attività tra le fila dei soccorritori.

Numerosi i messaggi di affetto ai suoi figli, Franco e Vilma, per la perdita del loro caro, ma anche molti ricordi di chi ha condiviso con lui anni di impegno nella sede di via del Collegio, anche da parte del presidente Alessandro Ferraris, che sottolinea come, Pasquale, sia stato un punto di riferimento per i militi e soprattutto per le nuove leve che si sono avvicinate al volontariato anche grazie a lui.

“Socio volontario fin dai primi periodi di costituzione della Croce Bianca di Carcare, aveva partecipato con un importante contributo all’acquisto del primo mezzo di soccorso e successivamente ha svolto servizio sia nei trasporti ordinari che nei servizi di emergenza per tutto il suo lungo percorso – scrive il presidente – Anche quando per ragioni di età aveva dovuto interrompere, è stato sempre molto vicino all’associazione e voleva sempre essere informato di tutto e dell’andamento della Pubblica assistenza. Tutti ricordano le sue grandi disponibilità sia nei trasporti ordinari, soprattutto quelli con lunghe distanze dove spesso si stava fuori anche più di una giornata e anche nelle emergenze era sempre disponibile in tutti i pomeriggi della settimana. Quando non chiamato a svolgere servizio memorabili erano le partite a pinnacola con cui impegnava il tempo insieme agli altri volontari. Da ricordare che aveva avuto anche incarichi di direzione e gestione del parco mezzi, che assolveva con scrupolosità e precisione in modo che le ambulanze fossero sempre efficienti. Lo ricordiamo con grande affetto e nel porgere le più sentite condoglianze ai famigliari, ci stringiamo a loro evidenziando quanto è stato importante per il consolidamento della Pubblica assistenza carcarese”.

Tra le parole di commiato, quelle di alcuni militi, tra cui Roberto Nicolick, che lo ricorda “sempre attivo e disponibile ad aiutare chi soffre”, o Luca Cagnone, “a te devo molto, sono certo che ora farai ancora tanto bene.

Domani, martedì 9 gennaio, alle 15, l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale San Giovanni Battista di Carcare.