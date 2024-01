Comune di Savona, nasce la struttura multisettoriale dedicata alla comunicazione

Savona. Nella seduta di questa mattina la giunta ha istituito, all’interno dell’organigramma già esistente, una struttura multisettoriale comunicativa finalizzata a rendere più trasparente il rapporto con la cittadinanza e coordinare le informazioni che l’amministrazione intende veicolare attraverso tutti i canali istituzionali.

Oltre ai siti comune.savona.it e visitsavona.it, tutti e due in fase di restyling grazie ai fondi PNRR, è nata recentemente la pagina Facebook ufficiale del Comune di Savona che si affianca ai canali della Polizia Locale e del Visit Savona e al servizio URP.

Il primo obiettivo della struttura (formata da chi si occupa di ufficio stampa, urp, cultura, polizia locale, turismo, informatica) è quello di elaborare un piano di comunicazione per programmare la gestione e l’organizzazione delle notizie utili ai cittadini, dal funzionamento dei servizi pubblici locali ai temi più rilevanti per il nostro territorio, dal traffico agli eventi, alle informazioni utili alle famiglie per la scuola, dalla protezione civile ai progetti culturali o alle manifestazioni sportive.

“Era una riorganizzazione necessaria che si basa sul coordinamento tra i vari settori, come già accade per la struttura del PNRR – dichiara il vicesindaco Elisa Di Padova che ha la delega alla Comunicazione – Nel caso della comunicazione, l’obiettivo era rendere la macchina più trasparente e agile per rendere il cittadino partecipe e informato e agevolarlo nel reperimento delle informazioni sui servizi offerti dal Comune. Si tratta di una nuova organizzazione degli uffici a costo zero per l’amministrazione”.