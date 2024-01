Coach: la professione del futuro, oggi. Ne parliamo con la Master Coach Marina Osnaghi

Incontriamo oggi Marina Osnaghi, una figura riconosciuta nel mondo del coaching, nota per la sua eccezionale capacità di guidare gli individui verso il raggiungimento dei loro obiettivi personali e professionali. Con anni di esperienza e una profonda comprensione della psicologia umana, Marina ha aiutato innumerevoli persone a sbloccare il loro potenziale. In questa intervista, esploreremo il suo approccio unico al coaching e scopriremo come ha trasformato le vite di molti, indicandoci come si fa a diventare come lei.

1. Cosa serve per diventare un coach?

Per diventare un coach serve determinazione, impegno, voglia di studiare, attenzione al mercato e alla sua evoluzione e comprensione. Si deve imparare la professione in maniera accurata e imparare a essere presenti a ciò che accade attorno e tenersi al passo in tempo reale.

2. Quanto si guadagna a fare il coach?

I guadagni sono a mio avviso interessanti, specialmente se si crea un mix oculato di offerta attraverso differenti servizi erogati al cliente. Possiamo infatti spaziare dal coaching individuale, al Team Coaching, alla Formazione Coaching, a interventi di Shadow coaching e non solo, che arricchiscono il pacchetto di offerta che porta al guadagno economico. Da inchieste fatte a livello internazionale risulta che nel coaching aziendale, 1 ora di sessione costa 220,00 Euro. La media generale riportata dalle indagini è di 50.000,00 Euro annui. Se ci si sposta in Nord America si arriva a 62.000,00 Euro annui.

3. Come diventare coach in Italia?

Il percorso per diventare coach è un percorso diffuso in tutta Europa e nel mondo. Quindi il modo di diventare coach professionisti in Italia segue le regole internazionali. Ovviamente mi riferisco a persone che vogliono porsi con serietà verso i clienti e il mercato in genere. A volte, con mio grande dispiacere, osservo che ci sono persone che non diventano veri coach ma si inventano il coaching secondo regole errate e senza vere basi professionali. Eppure ci sono Master Coaching specifici per diventarlo!

4. Cosa bisogna studiare per diventare un coach?

Per diventare coach bisogna approfondire i propri skills comunicativi, la capacità di definire obiettivi puntuali, le dinamiche relazionali e la modalità di gestione delle stesse. Bisogna conoscere esistenze e convinzioni limitanti seguire un corso accreditato, che offra garanzie di imparare un metodo certificato e validato negli anni.

5. La certificazione per essere coach è obbligatorio?

La certificazione non è obbligatoria, e nello stesso tempo è assolutamente necessaria. Il valore della certificazione ha almeno tre valenze molto importanti. La prima è il differenziarsi sul mercato. Più è alta la certificazione e più è alta la possibilità di riconoscimento e reputation presso i clienti. La seconda è quella della preparazione eccellente, per ottenere una certificazione è necessario studiare, prepararsi e affinare le proprie competenze da coach, continuando a evolvere nel proprio percorso di capacità, expertise e solidità professionale. La terza è una profonda gratificazione personale. Ottenere una credenziale è un riconoscimento di professionalità ed expertise. Arrivare alla credenziale MCC è il massimo riconoscimento internazionale e poterla rinnovare costantemente con successo ha un effetto di riconoscimento potente in ogni coach che arriva a questo traguardo ambito.