Città di Savona, un albiceleste diventa biancoblù. Mario José Vicente si racconta: “Cresciuto nel Córdoba come Dybala. Colpito dalla storia del Bacigalupo”

Savona. Un fisico imponente, quasi due metri di altezza ed il tipico accento sudamericano. Mario Josè Vicente è l’attaccante argentino che il Città di Savona ha voluto per rendere ancora più prolifico il reparto offensivo. Ed in queste prime settimane in biancoblù, tra allenamenti e prime sgambate, si sta ambientando alla vita in Italia e le nuove metodologie di lavoro. Ma già dalla prima seduta al Bacigalupo, Vicente sembrava essere uno dei più in salute fisicamente.

Dal 21 gennaio contro il Borgio Verezzi, altro importante scontro diretto al vertice, i savonesi potranno contare sul classe 2003 per continuare la corsa verso la Promozione. Un percorso che lo stesso Vicente vuole godersi al massimo, così come lo spera l’ambiente. In fondo, manca ancora un vero e proprio realizzatore alla squadra allenata ora da Roberto Biffi. Una speranza assolutamente reciproca: “Con i miei gol vorrei poter conquistare le vittorie che possano regalarci il nostro grande sogno alla fine del girone di ritorno“.

Mario, com’è nato il contatto con il Città di Savona e quali sono i motivi che ti hanno fatto scegliere questa società?

Sono avvenuti tramite il procuratore Giacomo Piccotti che dopo avermi visto giocare in Argentina mi ha proposto di venire in Italia ed ha individuato questa società grazie all’amicizia con il direttore generale Fabrizio Pongilione.

Come ti stai trovando all’interno dell’ambiente? E con mister Biffi?

All’inizio è stato difficile relazionarmi con i compagni per il discorso della lingua, ora grazie all’aiuto di tutti e ai miei studi di questi tre mesi mi sento più a mio agio e sto instaurando un buon rapporto con tutti. La squadra è composta da un gruppo di ottimi ragazzi, la società ha fatto tantissimo per farmi stare bene sin da subito e mi ha supportato per il mio tesseramento che si è rivelato più difficile del previsto. Con il mister ho avuto un buon impatto. Ha una grande esperienza ed è un allenatore con chiare idee di gioco. Dobbiamo sfruttare le sue capacità che ci sta trasmettendo sin dal primo allenamento per arrivare pronti alla ripresa del campionato.

Che tipo di giocatore sei?

Sono un classico centravanti ambidestro. Tra le mie caratteristiche principali c’è il colpo di testa, vista la mia altezza (1.97) e mi piace come si usa in Argentina un gioco maschio, quello che mi permette di lottare per conquistare la palla nel contrasto con il difensore. Sono cresciuto nei Settori Giovanili di Instituto de Cordoba la squadra dove militava Dybala prima di Palermo e nella Primavera dell’Independiente de Mendoza che ora milita nella Serie A Argentina. Prima di venire a Savona giocavo nella Primavera del Deportivo Maipu de Mendoza dove ho avuto il piacere di allenarmi con la Prima Squadra che milita nella Serie B Argentina.

Che cosa hai trovato di diverso (o migliore) qui in Italia?

Ho trovato molta diversità culturale tra Argentina e Italia come modo di vivere, la sicurezza, l’economia, che dove abito a Cordoba è parecchio differente. Come tutti gli stranieri che arrivano da voi mi sono innamorato del cibo. Oltre i classici pasta e pizza ho scoperto due cose che non conoscevo di cui vado ghiotto e sono il pesto e il gelato.

Che cosa ti piace di Savona?

La città ma soprattutto il mare e la spiaggia dove a volte mi alleno. Mi ha molto colpito la storia dello Stadio Bacigalupo e ciò che lo lega ai ricordi dei tifosi savonesi.

Qual è il tuo obiettivo che vuoi metterti in testa da questa avventura in biancoblù?

Il primo obiettivo è di squadra ed è vincere il campionato con questa società, personalmente quando sono arrivato avevo obiettivo di diventare il capocannoniere del campionato ma purtroppo ho potuto vedere i miei compagni solo dalla tribuna. Con i miei gol vorrei poter conquistare le vittorie che possano regalarci il nostro grande sogno alla fine del girone di ritorno”.

