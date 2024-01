Città di Savona, buone indicazioni ma poco tempo per Vicente: “Possiamo arrivare primi, mi trovo bene con un altro centravanti”

Novanta minuti in panchina contro il Borgio Verezzi. A quasi un quarto d’ora dal termine l’unico cambio di mister Biffi nella partita contro il Lido Square ha “tolto il velo” su Mario Vicente, l’attaccante venuto dall’Argentina per dare man forte a un reparto avanzato lontano dagli score della capolista Albissole. I ceramisti hanno segnato 42 goal, il Multedo 39 e mentre il Città di Savona appena 23. Il tutto a fronte di retroguardie dello stesso livello: passivi rispettivamento di 11, 16 e 15 reti.

Il suo ingresso non ha spostato gli equilibri a livello di risultato visto che il Lido Square si è imposto 2 a 1. Tuttavia, oltre a spiccare per fisicità – più di un metro e novanta – si è anche dato parecchio da fare conquistando falli in posizioni pericolose e lavorando anche un bel pallone servito a rimorchio a Rapetti. L’impressione è che con qualche minuto in più a disposizione avrebbe potuto fare male a una difesa attenta ma non di certo imperforabile.

“Felice per l’esordio ma arrabbiato per il risultato – commenta -, sono arrabbiato per il risultato. Ma manca ancora molto alla fine del campionato. Mi trovo bene con Rapetti, mi trovo bene a giocare insieme a un altro centravanti. Ci siamo trovati bene anche se non abbiamo segnato. Mister Biffi ci fa allenare forte e stiamo bene fisicamente. Siamo un gruppo di bravi ragazzi. Possiamo arrivare prima ma c’è da lavorare“.

Per lui un’esperienza di vita nella città della Torretta: “Sono di Cordoba, nel centro dell’Argentina, lì non c’è il mare. Bello svegliarsi e vederlo. Sono felice di essere in questa bella città e in questa città”.