Cisano sul Neva, due pusher arrestati per spaccio: sequestro 1kg di hashish

Operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Alassio: due individui, di nazionalità italiana e marocchina, sono stati arrestati a Cisano sul Neva con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento nasce dall’accurata analisi e controllo del territorio da parte dei militari della locale Stazione, che hanno indirizzato la loro attenzione nei confronti di una macchina sospetta, non appartenente alla zona, che ha visitato spesso il paese negli ultimi venti giorni, sostando frequentemente nei pressi del domicilio di tre soggetti di origine marocchina, i quali erano stati sottoposti nelle settimane precedenti ad un fermo di identificazione rilevando che fossero irregolari sul territorio nazionale.

Nella giornata di ieri però, l’azione dei carabinieri è stata tempestiva, dopo aver visto transitare nuovamente l’autovettura, i militari l’hanno fermata, identificato la persona sospetta in un giovane 23enne dell’imperiese, sottoponendo il mezzo a perquisizione che ha portato alla scoperta di 1 kg di hashish nascosto sotto il sedile, suddiviso in panetti da 100 g. ciascuno.

Dal sequestro della sostanza stupefacente sono scattati i successivi accertamenti nel domicilio del soggetto marocchino, essendo stato notato poco prima salire nell’auto del 23enne con una borsa di tela, per poi rientrare in casa sprovvisto. La perquisizione ha dato esito positivo: infatti, sono stati rinvenuti e sequestrati come provento dell’attività illecita 2.000 euro in contanti unitamente ad un telefono cellulare ed una mazza da baseball.

Nella giornata odierna si è svolto il rito direttissimo presso il Tribunale di Savona, per cui gli arresti sono stati convalidati ed entrambi condannati, a seguito di patteggiamento a 16 mesi con pena sospesa, più una multa di 8.000 euro.

L’arresto dei due indagati è il risultato di un’efficace controllo del territorio e testimonia l’impegno costante dei Carabinieri nella lotta al traffico di droga, soprattutto a tutela dei più giovani.