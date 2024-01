Circolo Scherma Savona, il 2024 si apre all’insegna delle novità per crescere ancora: “Fare ed essere positivi sono le priorità”

Savona. Grandi novità al Circolo Scherma Savona, con la nomina a presidente dell’avvocato Giovanni Sanna e l’arrivo del maestro Fabrizio Verrone come responsabile del nascituro settore Sciabola.

Partiamo dal settore dirigenziale, con la nomina del presidente Giovanni Sanna e con il rinnovo del consiglio direttivo che vede l’ingresso dell’ingegnere Paolo Pittamiglio, di Gaetano Merrone presidente della Cooperativa Progetto Città, dell’atleta ed ex nazionale di fioretto del Circolo, Andrea Baldi, del manager Marco Barone e del maestro Federico Santoro a dare continuità al sodalizio savonese.

Proprio il maestro Federico Santoro così commenta questa ventata di novità: “Prima di tutto ringrazio la vecchia dirigenza con in testa il presidente Faldini per aver condotto la società fino a sfiorare i quasi 70 anni di storia sportiva. Contemporaneamente auguro al nuovo presidente Sanna e a tutti i nuovi dirigenti di portare una ventata di novità e positività in società, novità che nasce ad esempio dall’ingresso di Fabrizio Verrone nello staff tecnico.

“Fare ed essere positivi sono le priorità di programma del nuovo consiglio direttivo”, ci riferisce il maestro Santoro. Le attività della società savonese in questi ultimi anni si sono allargate a tutta la provincia, con l’apertura di nuove sedi. Questo ha permesso la creazione di un circolo virtuoso attraverso la programmazione di un circuito di incontri tra le varie sedi, con la speranza che col nuovo anno la sede centrale di via Mentana a Savona possa accogliere non solo i savonesi ma i ragazzi di tutta la provincia.

Inoltre, con l’arrivo di prestigio del maestro Fabrizio Verrone ex atleta della Nazionale di sciabola appartenente alle Fiamme Gialle, la società savonese oltre ad incrementare il livello tecnico della classe magistrale, inizia il percorso di creazione di un nuovo settore sciabola diventando così l’unica società ligure a praticare tutte e tre le armi della scherma.

Attraverso la collaborazione del maestro Verrone con il maestro Santoro, protagonista con i suoi atleti che nel corso degli anni hanno conquistato titoli internazionali e nazionali sia nel fioretto che nella spada, il Circolo potrà così proporre a tutti i nuovi iscritti la possibilità di provare e praticare tutte e tre le armi della disciplina.

La parola infine al neo presidente Giovanni Sanna: “Parto proprio dal palmarès dei nostri maestri che sono certo assicureranno alla società un livello tecnico di tutto rispetto. Sono convinto che una società sportiva debba appartenere prima di tutto ai ragazzi e ai maestri. Noi dirigenti dobbiamo assicurare loro la possibilità di crescere in un ambiente sereno ed allenarsi divertendosi. Questo è il nostro principale compito ma aggiungo che in accordo col nuovo consiglio la società conta di aprire alla collaborazione con associazioni savonesi che operano nel sociale, creando la possibilità di individuare percorsi e progetti con soggetti svantaggiati e non. Insomma, sarà una bella avventura, ne sono certo. Vi aspettiamo tutti in palestra”.