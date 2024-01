Cinghiali: in Val Bormida un centinaio i capi abbattuti, nessuno dei quali positivo alla peste suina

Val Bormida. La zona rossa in cui ricade la Val Bormida per la peste suina “grazia” i cinghiali. Si sta infatti concludendo il periodo destinato al depopolamento deciso dalla Regione Liguria, seppur sia già prevista una proroga, e i capi finora abbattuti sono soltanto un centinaio circa, un numero che mette in allarme agricoltori e allevatori.

Se è vero che gli ungulati negli ultimi anni sono aumentati a dismisura, le limitazioni legate alla pandemia africana hanno frenato il piano di contenimento, tanto che numerosi cacciatori hanno preferito spostarsi nel vicino Piemonte per l’intera stagione venatoria.

Pochi, invece, i volontari che, dopo il necessario addestramento, si sono dedicati all’abbattimento selettivo, con l’utilizzo di gabbie di cattura e celle frigo (a Dego, ad esempio, è presente uno degli impianti) per lo stoccaggio degli animali in attesa che il servizio veterinario possa esaminare le carcasse prima che esse vengano bruciate. Tra i capi catturati in valle nessuno è risultato positivo alla Psa, come spiegano dall’Ambito territoriale di caccia Sv3, cioè quello valbormidese.

Quella che è certa, è la rabbia degli agricoltori, che presto torneranno a preparare i terreni per le semine e il loro lavoro continua ad essere minacciato dalle incursioni dei cinghiali. È possibile concordare con le guardie venatorie provinciali alcune battute specifiche, ma questo non dà pace agli addetti del settore.

Per quanto riguarda i caprioli, invece, la caccia si protrarrà fino a marzo e anche in questo caso il piano di abbattimento è decisamente lontano dalle previsioni.