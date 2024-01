CIA Savona, convenzione con Engas per tariffe agevolate su luce e gas

Convenzione di Cia Savona per tutti i soci e clienti Caf sulle forniture energetiche. Questo grazie all’accordo commerciale sottoscritto con la società piemontese Engas srl di Moncalieri (TO), primario operatore del mercato libero dell’energia e fornitore a livello nazionale di elettricità e di gas naturale.

Oltre ai servizi di luce e gas, previsti anche assistenza e consulenza sul fronte del risparmio energetico e delle rinnovabili.

L’obiettivo è quello di fornire agevolazioni e vantaggi, rispetto alla media del mercato esistente, sui costi energetici, che rappresentano sempre di più una voce pesante nel capitolo gestionale delle aziende agricole.

Engas fornirà agli associati che vorranno sottoscrivere il contratto di fornitura un costante sostegno sulla pratica e la procedura da avviare, con possibilità di offerte su misura nell’ambito di tariffe agevolate.

“Una convenzione che permette ai nostri associati e clienti Caf che aderiscono, di accedere a condizioni di fornitura vantaggiose rispetto alle normali condizioni di mercato” affermano da Cia Savona.

“Abbiamo sostenuto questa iniziativa per offrire una possibile soluzione in merito ai costi energetici e garantire soluzioni maggiormente economiche” concludono dall’associazione agricola savonese.

Engas ha messo a punto delle offerte economiche personalizzate, dedicate alle aziende e alle famiglie, che consentono un risparmio immediato rispetto alla media delle tariffe applicate sul mercato.

Lo sportello Engas di via Verzellino 45 Savona (proprio di fronte alla sede Cia all’incrocio con via Niella), sarà un supporto efficace per la gestione di tutte le pratiche e di tutte le eventuali problematiche inerenti le somministrazioni di luce e gas.

Oltre ai requisiti di affidabilità commerciale Cia Savona ha concordato anche una presenza tri-settimanale di personale dedicato che può dialogare e rispondere ai quesiti e alle esigenze dei soci, a prescindere che siano aziendali o domestiche (orari: lunedì 9.00-13.00; martedì 14.30 -17.30 e venerdì 9:30 -12.30).

A livello promozionale e per un periodo limitato la società Engas applicherà nei contratti dei soci il PUN (prezzo unico nazionale) e la formula zero spread per l’energia elettrica.