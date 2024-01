Ceriale, Laigueglia e Finale Ligure ospitano i prossimi cimenti invernali

Ponente. Prosegue ancora, fino alla Befana (e non solo), il programma di cimenti invernali che come tradizione, animano le iniziative delle festività in molte località del savonese e della Liguria. Un appuntamento sempre di richiamo e molto seguito, dagli appassionati cimentisti ma anche dal consueto pubblico presente sui tratti di lungomare e delle spiagge che ospitano la “ciumba” di benvenuto al nuovo anno.

I protagonisti dei “tuffi fuori stagione” per testare la temperatura del mare d’inverno e misurare la loro resistenza al freddo, avranno ancora alcuni appuntamenti in queste vacanze natalizie.

Domani, mercoledì 3 gennaio, sarà la volta di Ceriale, con il cimento invernale che vedrà anche quest’anno la location dei Bagni Ceriale ospitare l’evento, con il tuffo in mare in programma per le ore 11.00.

Il 5 gennaio, sempre alle 11.00, tutti in acqua a Laigueglia presso la scuola di vela Asd Aquilia.

Finale Ligure festeggia l’Epifania col cimento invernale che si terrà sabato 6 gennaio alla Spiaggia dei Neri, chiudendo il programma del calendario natalizio dedicato ai cimentisti.

A Noli, invece, l’appuntamento con la ciumba si terrà domenica 14 gennaio, alle 11.00, nella zona dei pescatori.