Ceriale. Sono stati 121 i coraggiosi nuotatori che, questa mattina, hanno partecipato al tradizionale cimento invernale di Ceriale.

Come sempre, cimentisti provenienti da ogni parte della Liguria e anche dalle regioni limitrofe hanno sfidato la temperatura dell’acqua (intorno ai 16 gradi, contro i 10 dell’aria) per un bagno in mare fuori stagione.

Alcuni “premi speciali” sono stati assegnati ai tuffatori più anziani e a quelli più giovani, oltre al gruppo più numeroso.

Il “meno giovane” è risultato essere Franco Roccella, di 77 anni, proveniente da Genova; la “meno giovane” era invece Elisa Costantini di 87 anni.

Il più giovane, invece, era Alberto Faurax, di soli 9 anni, originario di Ginevra; la più giovane, invece, era la sorellina Irene di 5 anni.

I Nuotatori del Tempo avverso, veri “affezionati” dei cimenti invernali, ha ottenuto anche questa volta il primato di delegazione più folta.

Il sindaco Marinella Fasano: “E’ il sedicesimo anno che Ceriale organizza il cimento invernale ed è sempre stato un successo. E continua ad esserlo. Nonostante fare il bagno d’inverno non sia una cosa da tutti”.

Commentando l’andamento degli eventi promossi per le feste, il sindaco sottolinea: “A livello di luminarie quest’anno abbiamo investito più denaro per rendere la città più bella e appetibile, sia per i nostri concittadini che per i turisti. Il nostro sforzo è stato molto apprezzato, come testimoniano le tante foto scattate e circolate sui social”.