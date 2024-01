Ceriale, i genitori degli alunni proclamano lo “sciopero della mensa”: “Cibo freddo e scotto, porzioni troppo piccole e menu spesso sgraditi”

Ceriale. E’ iniziata oggi, lunedì 29 gennaio, la protesta messa in atto dai genitori degli alunni delle scuole di Ceriale per lanciare “un segnale forte rispetto ai problemi che da mesi affliggono il servizio di mensa scolastica”.

Da oggi e per i prossimi giorni le famiglie che aderiscono alla manifestazione andranno a prendere i loro figli in anticipo, intorno a mezzogiorno, li faranno pranzare a casa per poi riportarli a scuola per le lezioni pomeridiane.

L’iniziativa è partita dai genitori degli alunni del plesso di Muragne (dove già oggi su 114 alunni solo in 9 hanno usufruito del servizio mensa) ai quali si sono aggregati altri genitori degli altri plessi.

“La nostra protesta non è contro l’istituto Valvaratella, il dirigente scolastico o le maestre, ma nei confronti della cooperativa Dussmann (che gestisce il servizio mensa) e del Comune di Ceriale che dovrebbe vigilare per garantire un servizio adeguato – dicono le famiglie – I menù proposti sono spesso sgraditi ai più piccoli e con porzioni molto piccole. Il problema maggiore, tuttavia, riguarda il fatto che il cibo arriva spesso freddo e scotto in quanto proviene dalle cucine di Albenga”.

“Prima di Natale ci era stato garantito, durante la riunione della commissione mensa, che i lavori di adeguamento per le cucine nel plesso di Ceriale sarebbero stati terminati entro la fine del mese, ma ad oggi non sono ancora iniziati e non si conosce nemmeno una data di inizio dell’intervento. Per questo abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa che vogliamo definire ‘sciopero della mensa’, per comunicare il nostro malcontento che sta crescendo a scuola”.

“Noi genitori paghiamo puntualmente i buoni pasto, ma vogliamo che i nostri figli ricevano dei pasti sani, caldi e di buona qualità. Gli impegni presi dal Comune e dalla cooperativa che ha vinto l’appalto relativi ai lavori per le cucine di Ceriale devono essere rispettati”.