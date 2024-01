Ceriale. Circolazione ferroviaria rallentata e conseguenti disagi per i viaggiatori sulla linea Savona-Ventimiglia per un camion che ha urtato le sbarre del passaggio a livello a Ceriale.

L’episodio si è verificato intorno alle 12.00 di oggi.

Il danno provocato dal passaggio del mezzo pesante ha costretto i treni in transito a rallentare, in entrambe le direzioni, con inevitabili ripercussioni sui tempi di percorrenza.

Sul posto, oltre al personale tecnico di Rfi per le azioni di ripristino della struttura, è intervenuta anche la polizia locale di Ceriale per la regolazione della stessa viabilità, nell’area di ingresso al paese. Non solo: l’autista del mezzo responsabile del danneggiamento si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato dagli agenti grazie all’ausilio delle telecamere della videosorveglianza.

Stando a quanto riferito, il trasporto ferroviario dovrebbe a breve tornare alla normalità.