Ceriale, all’assessore comunale Barbara De Stefano la delega al sociale

Ceriale. L’assessore comunale Barbara De Stefano ha ricevuto la delega al Sociale: “Ringrazio il nostro sindaco Marinella Fasano e tutti i componenti della giunta per avermi riconosciuto questo incarico molto importante” il commento a caldo dell’assessore cerialese.

Barbara De Stefano, con deleghe a Edilizia Popolare, Pubblica Istruzione, Bilancio e Tributi, aggiunge ora quella ai Servizi Sociali.

“Ritengo essenziale migliorare i servizi per gli anziani, per i disabili e porre maggiore attenzione a chi è in stato di fragilità e debolezza. Farò del mio meglio con dedizione e responsabilità come ho sempre fatto” aggiunge l’assessore Barbara De Stefano.

“La delega al sociale non è solo aiutare dando contributi a chi è in difficoltà, ma anche coinvolgere nella vita sociale coloro che spesso vivono in solitudine, costruendo una rete di socialità cittadina che possa al tempo stesso valorizzare tutta la nostra comunità locale”.

“Oltre al ruolo dell’amministrazione comunale è fondamentale il coinvolgimento diretto delle associazioni di volontariato presenti sul territorio, con le quali realizzare una collaborazione più assidua e una programmazione congiunta: le nostre assistenti sociali stanno facendo un ottimo lavoro e sono sicura che insieme faremo molte cose utili al paese”.

Tra gli aspetti indicati quello della semplificazione: “Snellire le varie pratiche burocratiche o quelle giornaliere, come fare la spesa, ritirare una ricetta in farmacia o andare in posta, insomma intervenire sulla quotidianità e le necessità concrete delle persone”.

“Garantire l’inclusione sociale significa dare a tutti pari opportunità, assicurare una vita dignitosa per chi vive con pensioni bassissime, per le famiglie bisognose, per chi ha perso tutti i suoi cari e si ritrova solo, per chi non ha il coraggio di chiedere aiuto… L’amministrazione comunale farà la sua parte” conclude l’assessore De Stefano.

In merito alla delega affidata nell’ambito della giunta comunale, il sindaco Marinella Fasano sottolinea: “Sono certa che per le sue competenze e la sua dedizione alla cosa pubblica l’assessore De Stefano svolgerà un ottimo lavoro nella gestione dei servizi sociali del Comune”.