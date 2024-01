Cengio, rinvenuto un cadavere di cane abbandonato e chiuso in sacchetto di plastica

Cengio. Rinvenuto in una zona periferica del paese, nei pressi del frantoio, un cadavere di cane in un sacchetto di plastica. Dalle immagini postate dalla donna che l’ha trovato, e che ha avvisato la Polizia locale, sembra che la bestiola, di taglia medio piccola, abbia subito maltrattamenti.

Probabile infatti la rottura delle zampe e dell’osso del collo, forse per farlo stare nell’involucro ma non si esclude che si siano perpetrate violenze quando era ancora in vita.

Verranno effettuate le analisi del caso per capire se l’animale fosse dotato di microchip e poter così risalire all’autore del gesto ignobile. Anche se il decesso del cane fosse avvenuto per cause naturali non è certo il modo giusto per dargli una degna sepoltura.