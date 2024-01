Cengio, la Croce rossa cerca quattro giovani che aderiscano al Servizio civile universale

Cengio. Il Comitato cengese della Croce Rossa rivolge un appello ai giovani affinchè aderiscano al progetto di servizio civile universale. “Hai tra i 18 e i 28 anni? Non perdere l’occasione di fare una esperienza che ti cambierà la vita”, affermano. La carenza di volontari, che affligge tutte le pubbliche assistenze, potrebbe essere in parte risolta grazie a questa opportunità, per questo motivo da Cengio arriva un accorato invito a partecipare, visto che sono disponibili quattro posti per altrettanti ragazzi.

“Collegati a questo link, https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/, potrai avere tutte le informazioni, trovare il bando e troverai il link per fare la domanda. Affrettati, hai tempo a presentare la tua candidatura fino alle ore 14 del 15 febbraio 2024 – si legge nell’informativa – Si tratta di 25 ore settimanali (distribuite su 5 giorni), con un rimborso mensile di circa 500 euro per dodici mesi di servizio alla CRI Cengio. Se hai domande, scrivi nei commenti della pagina Facebook oppure a cengio@cri.it, siamo a tua disposizione per qualsiasi chiarimento”.

I progetti SCU per cui si può fare richiesta per il comitato di Cengio sono: assistenza e coesione oppure servizi di trasporto integrati per la salute in nord Italia.