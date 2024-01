Celle Ligure. Incidente poco dopo le 15.30 prima della galleria Torre che collega Celle ad Albisola.

É su questo tratto di Aurelia che, per cause in via d’accertamento, si sono scontrate una moto e una bicicletta.

Il bilancio è di due persone ferite, traferite dalla Croce Rosa di Celle e dalla Croce d’Oro di Albissola Marina, coordinate dal personale sanitario del 118, in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.

Lungo il tratto si è formata una lunga coda.