Carciofi spinosi ripieni, gusto di Albenga che dovrebbe essere riscoperto

C’è un piatto “segreto” (ma neppure troppo, a dire il vero) che ad Albenga viene tramandato da madre in figlia e che, purtroppo, non viene proposto nemmeno nei “peggiori locali” del centro storico: i carciofi ripieni! Del resto non è difficile immaginare che una iconica eccellenza di gusto come il carciofo spinoso di Albenga (De.Co. da due anni) possa venire declinato in decine di ricette. E se è vero, com’è vero, che il carciofo spinoso ingauno è ottimo crudo, in pinzimonio, è altrettanto vero che anche cotto ha un altissimo “tasso di bontà”!

E allora ecco che le ricette si susseguono, una più buona dell’altra. In fricassea, in pratica in padella con uova strapazzate, fritto (a fettine, a tocchetti, e chi più ne ha più ne metta), al forno con patate e capretto, nell’inarrivabile torta pasqualina e via dicendo. Dalla storia della cucina ligure, però, arrivano i carciofi ripieni, codificati sin dalle prime edizioni delle cuciniere genovesi, poco dopo la metà dell’800. La prima, quella di G.B. e Giovanni Ratto, padre e figlio, datata 1863, ne prevede addirittura due versioni, una di magro e una di grasso, la seconda, quella del Rossi, 1865, una sola, carnea. Il ripieno della versione “grassa” (quella di Albenga, per intenderci) è fatto di poppa, animelle, pane raffermo bagnato nel brodo, aromatiche, uovo. Ovvio che nel corso del tempo il ripieno sia cambiato, colpa o merito del gusto, della ricchezza, della possibilità di trovare le materie prime.

Oggi il ripieno, per chi ancora prepara questa prelibatezza, prevede carne trita, anche se esistono dei “puristi” che mai rinuncerebbero a poppa e animelle (per altro previste anche per il ripieno della cima), e la cottura dovrebbe essere in forno, anche se c’è ancora chi, seguendo la tradizione, preferisce panare di carciofi ripieni e friggerli in olio bollente. Il risultato, in tutti i casi, è di grandissima bontà, ma purtroppo, come detto, di difficile assaggio, visto che in nessun menù dei tanti ristoranti di Albenga e dintorni si trova questa antica ricetta. Per chi avesse la fortuna di imbattersi in un carciofo ripieno (la foto è dell’amico Claudio De Leo, abile “cheffo” per passione), l’abbinamento enologico (difficile, trattandosi di carciofi) è con un ormeasco, meglio se superiore.

