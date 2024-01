Carcarese, Ponte sul derby contro il New Bragno: “Partita da 0-0, l’episodio è stato decisivo”

Carcare. Dopo un ottimo inizio di 2024, sabato scorso la Carcarese è incappata nella prima sconfitta dalla ripresa del campionato di Promozione. I biancorossi hanno ceduto il passo al New Bragno di misura (1-0 il risultato finale) al termine di un derby estremamente equilibrato.

Alessio Ponte, allenatore di Garibaldi e compagni, ha così commentato la gara: “È stata una partita giocata poco perchè il campo non lo consente molto ma lo sapevamo, è una problematica che avevamo considerato cercando di preparare al meglio il match. È stata una sfida combattuta, soltanto un episodio poteva deciderla e così è stato”.

“Oggi i miei – ha proseguito l’intervistato – hanno fatto la partita che dovevano fare, hanno dato tutto come fanno ogni domenica. Per la squadra che siamo e per le caratteristiche che abbiamo era difficile fare la nostra partita”.

Infine Ponte ha concluso il proprio intervento parlando dell’ambiente Carcarese: “Mi trovo bene e mi sono trovato bene da agosto quando sono arrivato qui. I ragazzi sono fantastici, con l’ambiente mi sono legato fin da subito”.