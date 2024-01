Carcare, la maggioranza: “Chiudiamo il 2023 con un saldo positivo di 200mila euro”

Carcare. “Dopo aver approvato il bilancio di previsione 2024/2026 ed aver approvato la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) entro il 31 dicembre 2023, fatto mai accaduto prima nel Comune di Carcare, siamo riusciti anche a chiudere l’esercizio 2023 senza l’utilizzo della anticipazione di tesoreria ma anzi con un saldo positivo di cassa di oltre 200.000 euro a fronte di un saldo negativo del 2022 di oltre 650 mila euro, che al 15 di giugno 2023 era ulteriormente peggiorato fino a arrivare oltre 1.400.000 euro“. Lo dichiarano i consiglieri comunali del gruppo Cambia Carcare “Mirri Sindaco”.

“Questa è la fotografia di un lavoro svolto come buoni amministratori, del quale bisogna esserne orgogliosi. Stiamo governando un Comune che intendiamo risollevare (anche se la minoranza continuerà a screditare l’attività di questa amministrazione) che in pratica porta buoni risultati in attesa del consuntivo di fine marzo e che ha fatto sacrifici e ha chiesto sacrifici a chi lo abita e a chi lo sta governando sapendo di dover fare bene con meno risorse economiche”.

“Siamo orgogliosi perché consapevoli che una corretta politica di bilancio è la premessa del buon governo, libera risorse per migliori servizi e benefici in termini di qualità della vita per le persone che vivono e abitano la nostra comunità. Ringraziamo sentitamente tutti gli uffici con tutto il personale del Comune e tutti coloro che con il loro contributo hanno consentito al Comune di affrontare il mare in tempesta e riprendere il vento giusto”.