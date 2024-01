Carcare, gli studenti del Calasanzio in visita allo stabilimento Infineum di Vado

Carcare. Martedì 16 e mercoledì 17 gennaio gli studenti delle classi quinte A e B dello scientifico e della quinta del classico del liceo Calasanzio di Carcare si sono recate in visita presso lo stabilimento Infineum di Vado Ligure ed hanno così preso contatto con una delle più importanti realtà produttive del territorio.

“Lo staff preposto all’accoglienza dei ragazzi e dei docenti accompagnatori ha gestito e guidato la visita con professionalità e competenza, alternando momenti di ascolto, visione ed interazione, seguendo tappe ben organizzate, accessibili e dunque molto piacevoli oltre che istruttive – spiegano dal liceo – Si sono così aperte le porte dei laboratori di ricerca-analisi, della sala controllo della logistica produttiva e, a bordo di uno shuttle-bus riservato, è stato anche possibile osservare le diverse e tutte importanti aree di produttività del plesso”.

L’iniziativa, promossa dalla professoressa Monica Bozzano e accolta favorevolmente dalla dirigente Maria Morabito, ha preso corpo “dall’esigenza di implementare le competenze delle materie Stem (discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche), nell’ambito del progetto di orientamento promosso dal Ministero dell’Istruzione e del merito e recentemente ulteriormente incentivato dalle linee guida del PNRR, con la disposizione di ben 30 ore obbligatorie da riservare alla formazione permanente e allo sviluppo di competenze trasversali”.

“Tra i vari obiettivi è incluso quello di promuovere l’istruzione coltivando e sostenendo l’eccellenza dei percorsi scolastici e di sensibilizzare i giovani all’imprenditorialità attraverso la conoscenza e la valorizzazione delle risorse anche lavorative e produttive del territorio di appartenenza. L’azienda in questione corrisponde a quasi tutti i requisiti formativi richiesti dalle competenze europee per la scuola, trattandosi di un’importante multinazionale che produce ed esporta in tutto il mondo con una rete di collaborazioni, impiegati e operai di alto livello professionale e sulla cui formazione pone un attento e particolare riguardo. Di tutto ciò si è discusso nell’ambito dell’incontro, nei momenti di raccordo con gli studenti, ai quali è stata anche spiegata l’importanza dell’approfondimento degli studi scientifici (ingegneristici, chimici, bio-tecnologici) unitamente all’ormai irrinunciabile potenziamento delle lingue straniere, a partire dall’inglese”.

“L’esperienza ha inoltre dimostrato ai ragazzi l’effettiva importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro; oltre ad essere stati puntualmente dotati di dispositivi di protezione nel corso degli spostamenti e dell’accesso ai locali, sono stati infatti resi loro noti gli accorgimenti ed investimenti attivati per la prevenzione e riduzione degli incidenti sul lavoro”.

“Tutta l’attività si è rivelata infine estremamente dinamica e coinvolgente, in linea con le attese di un’utenza giovane, curiosa ma anche esigente sul piano educativo e formativo quale quella liceale. Auspicando di replicare esperienze simili di apprendimento attivo ‘sul campo’ anche in altri contesti territoriali, siamo soddisfatti e grati ad Infineum di averci accolti e guidati al suo interno in un clima di affiatamento e sinergia motivato dalla condivisione di obiettivi comuni, di per sé già importanti insegnamenti da acquisire e far propri non solo a scuola e sul lavoro”.