Capodanno a Genova visto da 2,6 milioni di spettatori, Toti: “Liguria inizia 2024 da protagonista”

Genova. La Liguria ha dato il benvenuto al 2024 davanti a una piazza De Ferrari da record per il Capodanno in Musica targato Mediaset: oltre 40mila persone per il maxi-evento organizzato con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova. L’evento conclusivo, e più atteso, del Tricapodanno che ha animato il capoluogo ligure per tre serate consecutive, ha visto alternarsi sul palco ospiti d’eccezione tra cui i Albano, gli Articolo 31, Orietta Berti, Iva Zanicchi e tutta la scuola di “Amici”.

La diretta, condotta da Federica Panicucci, ha raggiunto il 18,15% di share pari a 2 milioni e 631mila spettatori. L’azienda precisa che si tratta di uno share del 20,3% sul pubblico attivo, che sale al 23,13% sui giovani 15-34enni.

In una nota Giancarlo Scheri, direttore di rete commenta così: ”Plaudo la sempre ottima Federica Panicucci e ringrazio il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci per l’ospitalità, e i grandi artisti che hanno partecipato al Capodanno di Canale 5: uno spettacolo ricco e gioioso realizzato con la consueta professionalità dalla squadra produttiva Mediaset e la regia di Luigi Antonini, assieme al team RadioMediaset di Paolo Salvaderi”.

“La Liguria inizia questo 2024 con il piede giusto, dopo essere entrata da protagonista nelle case di milioni di italiani. Una festa che ha saputo far divertire i moltissimi liguri, circa 40mila, che hanno scelto la piazza più rappresentativa di Genova per aspettare il nuovo anno e ha saputo intrattenere chi ha preferito restare a casa ma ammirare comunque la nostra bellissima città, illuminata a festa per il periodo natalizio”, commenta il presidente ligure Giovanni Toti in una nota.

“Un sentito ringraziamento – prosegue il governatore – va a Mediaset, a Piersilvio Berlusconi, a Paolo Salvaderi e le radio Mediaset, a Federica Panicucci per la conduzione come sempre impeccabile. Grazie anche alle migliaia di persone presenti in piazza, a tutti i liguri e i turisti che hanno partecipato con allegria e entusiasmo e alle forze dell’ordine che hanno lavorato per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dello spettacolo. Tutti insieme abbiamo realizzato un capodanno unico”.