Caos viabilità, un soccorritore: “Quasi un’ora per andare da Borghetto a Savona in ambulanza. Chi permette tutto questo si vergogni”

Savona. Non causa problemi “solo” a chi, magari al termine di un fine settimana di vacanza, deve rientrare a casa; o a chi, quotidianamente, deve spostarsi da una parte all’altra della provincia o della regione per lavoro. I fortissimi disagi che si sono registrati negli ultimi giorni sulle autostrade liguri e anche sulle arterie della viabilità ordinaria hanno finito per compromettere anche la puntualità del soccorso sanitario, che in un territorio come quello savonese si trova spesso costretto a ricorrere proprio alle autostrade per aggirare le difficoltà di circolazione che affliggono piuttosto regolarmente provinciali e statali.

Un esempio ci arriva dal racconto di Isabella, soccorritrice della Croce Rossa, che ieri ha impiegato “più di 50 minuti per fare da Borghetto all’ospedale San Paolo di Savona”.

L’ambulanza sulla quale viaggiava aveva “lampeggianti e sirena” attivi ma soprattutto aveva a bordo “una ragazza che stava affrontando (probabilmente) il momento peggiore che una donna possa vivere”.

Un viaggio che ha richiesto probabilmente più del doppio del tempo rispetto al consueto e che, ovviamente, ha mandato su tutte le furie chi ha vissuto e condiviso la sofferenza e il dolore della paziente, tra rabbia e frustrazione: “Mi rivolgo ai politici di questa regione e a tutte quelle persone che prendono certe decisioni, a chi gioca con la vita di uomini, donne e soprattutto bambini – tuona Isabella – Denuncio voi, le vostre decisioni e il menefreghismo che circola nel vostro sangue. Con quale coraggio permettere tutto questo? Vergogna!”.