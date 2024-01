Caos viabilità, il sindaco di Borghetto scrive al prefetto: “Serve tavolo di confronto per evitare che gli automobilisti siano ‘sequestrati’ per ore”

Borghetto Santo Spirito. Come preannunciato qualche giorno fa, il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa ha inviato al prefetto di Savona e al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri una lettera riguardante le “problematiche alla viabilità” che tanto hanno fatto discutere in questi primi giorni dell’anno.

“In occasione del cosiddetto ‘contro esodo’ di Capodanno – scrive il primo cittadino borghettino – le problematiche legate ai cantieri autostradali hanno avuto per l’ennesima volta ripercussioni estremamente negative sulla viabilità ordinaria paralizzandola per lunghissimi tratti e creando situazioni che non esagero a definire drammatiche con code infinite e imbottigliamenti che hanno di fatto ‘sequestrato’ per ore gli automobilisti che, loro malgrado, si sono trovati a transitare in direzione levante a partire dall’estremo ponente della nostra provincia”.

“Non si è trattato di una situazione imprevedibile, di un incidente o altro evento inatteso – rimarca Canepa – Il ‘contro esodo era assolutamente previsto e prevedibile. Un danno enorme per il turismo e un disagio inaccettabile per lavoratori, residenti e soprattutto per i mezzi di soccorso come ampiamente documentato anche su molti organi di stampa”.

“A ciò si sono aggiunte anche problematiche minori ma pur sempre rilevanti, dovute a indicazioni fuorvianti da parte dei sistemi di navigazione informatici che, ad esempio nel mio Comune, hanno dirottato veicoli con ingombri importanti quali caravan e vetture di grossa cilindrata che uscite dall’autostrada erano alla disperata ricerca di una viabilità alternativa, su direttrici secondarie non idonee creando ulteriori paralisi ancora più difficili da districare”.

Alla luce di questa situazione, Canepa propone “la convocazione di un tavolo di confronto con il gestore autostradale e tutti gli Enti interessati al fine di condividere e concordare proposte atte a ottimizzare sia la comunicazione tra gestore, Comuni e organi sovraordinati che le azioni da mettere in campo per prevenire e alla peggio gestire situazioni simili a quelle recentemente accadute”.