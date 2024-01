Caos viabilità, anche Olivieri si rivolge al prefetto: “Rischio elevato in caso di urgenze, subito un confronto per trovare una soluzioni”

Borghetto Santo Spirito. Sulla scia della missiva inviata dal sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, anche il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ha deciso di rivolgersi al prefetto di Savona a proposito dei gravi problemi alla viabilità autostradale e ordinaria registrati negli ultimi giorni sul nostro territorio.

Scrive Olivieri: “Le questioni e gli aspetti problematici afferenti alle infrastrutture viarie di collegamento comprensoriale e regionale sono, purtroppo, per il nostro territorio sistematiche, ben note e, in particolare, oggetto di vari discussioni e confronti che peraltro, come denotato dagli accadimenti dei giorni scorsi, sono peraltro lungi da trovare allo stato festiva concreta ed efficace risoluzione”.

“Come a tutti noi noto situazioni come quelle del 2 gennaio rappresentano, oltre che un percepibile e reale disagio anche, e, soprattutto, situazioni di evidente rischio in caso di urgenze e necessità di spostamenti obbligati per motivi in particolare, ma non solo, sanitari, in un’area peraltro significativamente estesa”.

“Nell’attesa di poterci incontrare e conoscere a seguito del suo recentissimo insediamento, condivido e ribadisco anche per parte mia l’opportunità e necessità di poter dare seguito a un serrato confronto tra tutte le parti interessate e interessabili, con la finalità molto pratica di individuare dei primi e prioritari obiettivi raggiungibili in tempistiche quanto più possibile contenute e relativi adempimenti, azioni e iniziative da assumere al precipuo fine”.