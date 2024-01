Cantiere a Capo Noli, il sindaco Repetto rassicura: “Fine lavori entro febbraio”

Noli. Mentre il progetto del nuovo tunnel pare sia rimasto nei cassetti – dopo l’inserimento della Regione Liguria tra le opere strategiche e relative trasmissione degli atti al Ministero delle Infrastrutture -, a Noli tiene banco ancora la questione viabilità e la presenza del cantiere di Anas all’altezza della galleria di Capo Noli, con l’Aurelia ancora soggetta ad una viabilità a senso unico alternato regolata da semafori, con conseguenti disagi alla circolazione viaria.

Sul tema e sulle tempistiche di conclusione dei lavori è intervenuto oggi il sindaco di Noli Ambrogio Repetto: “Come indicato da Anas e dai sopralluoghi effettuati sullo stato di avanzamento dell’intervento, abbiamo avuto conferme sul termine dell’opera di messa in sicurezza entro il mese di febbraio” ha detto il primo cittadino nolese.

Naturalmente, una rassicurazione per l’intero comprensorio del Golfo dell’Isola che arriva rispetto ai passati e pesanti disagi che hanno interessato il traffico lungo la via Aurelia, che in vista della prossima primavera saranno scongiurati con il ritorno alla normalità per quanto riguarda la viabilità ordinaria in entrambe le direzioni di marcia, considerando la persistenza stessa dei lavori di manutenzione sulla rete autostradale.

Ma non solo, il sindaco Repetto ha annunciato l’avvio del cantiere per l’ultimo tratto della passeggiata a mare nolese, che interesserà, solo in parte, la stessa via Aurelia: “Si tratta di un’opera finanziata dal Comune e che partirà a breve, ma contiamo di concludere i lavori entro l’inizio della primavera proprio per limitare il più possibile altre criticità alla mobilità del nostro territorio, in particolare per la prossima stagione turistica” ha spiegato.

Quanto al progetto del nuovo tunnel viario, che era tornato alla ribalta nell’aprile scorso e che da allora non ha visto passi avanti rispetto ad un possibile iter realizzativo: “Non abbiamo più avuto riscontri dalla Regione, nonostante si tratti di un intervento considerato prioritario, come amministrazione comunale attendiamo eventuali sviluppi, se arriveranno…” conclude il sindaco nolese.