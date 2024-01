Candidato sindaco del cdx ad Albenga, l’appello di Vaccarezza alla Lega: “Scegliamo il migliore per vincere”. Endorsement a Podio?

Albenga. Non lo nomina mai, ma il riferimento chiaro e palese è a Nicola Podio, protagonista (insieme a Stefano Mai) dell’ormai celebre dualismo all’interno del centrodestra per la poltrona di candidato sindaco di Albenga.

Da Alassio, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza lancia dai microfoni di IVG.it un appello diretto alla Lega per chiedere unità e convergenza d’intenti rispetto alla scelta dell’aspirante primo cittadino per la coalizione.

“Quello che faccio è un appello al centrodestra – ha detto Vaccarezza rivolgendosi in maniera neanche troppo velata al segretario ligure del Carroccio Edoardo Rixi – A livello regionale si sono visti movimenti e i partiti hanno deciso che sui tre comuni a doppio turno c’erano tre ‘aree di influenza’ con Fratelli d’Italia su Sanremo, Forza Italia su Rapallo e la Lega su Albenga”.

Alla Lega, dunque, toccherà “l’onere della scelta del sindaco”, cosa che secondo Vaccarezza “non vuol dire per forza scegliere un tesserato del proprio partito. Ricordo che il centrodestra che vinceva, in cui Forza Italia aveva il 40 per cento, sceglieva Rosy Guarnieri (tra l’altro ieri era il suo compleanno e le faccio gli auguri fin lassù) che in quel momento rappresentava la Lega, la quale aveva l’8 per cento. Perchè Rosy in quel momento era il sindaco migliore, era la persona che teneva insieme la squadra e teneva insieme il centrodestra”.

Vaccarezza si augura che “con questa stessa generosità la Lega sappia scegliere insieme a noi. Ricordo anche che nell’anno in cui Rosy divenne sindaco ad Albenga si votava in un altro comune della provincia di Savona: Zuccarello. Qui il candidato sindaco era Stefano Mai. Proprio perché deve fare il candidato chi, in quel momento, è più ‘in forma’, come nelle partite di calcio. Deve giocare il ‘centravanti’ che in quel momento rappresenta tutti. Io mi auguro che avvenga questo”.

“Credo che Albenga a questo punto sia contendibile se terremo il centrodestra unito, se terremo insieme le liste civiche con un candidato che credo ci sia già. M proprio perché la Lega deve avere l’onere di individuarlo, spero che il nome sia fatto da loro”.