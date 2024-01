Campionato Invernale del Ponente, Mediterranea primeggia in classe Gran Crociera

Varazze. Domenica 14 gennaio, dopo la pausa natalizia, è ripartito il Campionato Invernale del Ponente organizzato da: Club Nautico Celle, LNI Savona e Varazze Club Nautico, con la collaborazione della Marina di Varazze.

Le condizioni di vento instabile hanno fatto propendere il Comitato di Regata, presieduto da Roberto Goinavi, a dare avvio ad una regata costiera tra Varazze e Celle.

La partenza è stata data puntuale per le due divisioni ORC/IRC e Gran Crociera con un vento da ponente di intensità moderata e onda formata. Il calo di vento dopo il primo giro ha costretto il Comitato a dare una riduzione per entrambe le divisioni.

La classifica di giornata vede prevalere:

– in classe ORC, “Velasquez” di Luigi Buzzi, seguito da “Big Wool” di Diego Caldognetto e da “Spirit of Nerina” di Paolo Ricaldone;

– in IRC, il dominio è di “Squirt Powered By Savonashipyard” di Giorgio Tortarolo;

– in Gran Crociera, “Mediterranea” di Marco Pierucci, vince ancora tallonata da “Flu” di Daniele Riccardi e da “Dea Gitana” di Dino Tosi.

La classifica generale, dopo sei prove, vede al comando:

– in ORC ancora “Farfallina 2” di Davide Noli, seguito da “Velasquez” di Luigi Buzzi e da “Big Wool” di Diego Caldognetto;

– in IRC, “Squirt Powered By Savonashipyard” di Giorgio Tortarolo;

– in Gran Crociera, “Mediterranea” di Marco Pierucci, secondo “Flu” di Daniele Riccardi e terzo “Bilbo” di Mario Scolari.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 28 gennaio nel rispetto della giornata dedicata alla formazione degli Ufficiali di Regata che si terrà sabato 27 gennaio.