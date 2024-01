Calcio, volantino anonimo contro l’Albenga. Futura: “Gesto poco elegante e non concordato”

Ha fatto scalpore il volantino anonimo apparso questa mattina in città e circolato poi anche nelle varie chat. Pesanti le accuse contro il club con allegato un elenco di presunti creditori.

Il centro sportivo Futura Calcio, attraverso il proprio legale rappresentante, tiene a sottolineare la propria estraneità all’iniziativa.

“Anche la nostra Azienda – si legge nella nota pervenuta al nostro giornale- non ha gradito il gesto anonimo, sicuramente poco elegante e soprattutto non concordato preventivamente con i diretti interessati! L’affitto del nostro centro sportivo è stato concesso perché abbiamo stima degli allenatori e dei dirigenti che lo frequentano e, per il momento, i piccoli calciatori dell’Albenga potranno continuare ad allenarsi a prescindere dalle pendenze che vantiamo nei confronti del Presidente!“.

Futura non è il primo dei soggetti citati a non aver gradito l’iniziativa i cui autori sono ancora ignoti, infatti anche la Tipolitografia Bacchetta (qui) ha preso le distanze dal gesto, sottolineando come il club stia rispettando i pagamenti del piano di rientro.