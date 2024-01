Calcio: Vado, ad Asti arriva l’ennesimo pareggio esterno 0 a 0

Asti. Nella ventesima giornata (prima di ritorno) del campionato interregionale di Serie D, girone “A”, il Vado pareggia 0 a 0 sul campo dell‘Asti.

Per mister Cottafava ancora indisponibili Donaggio (squalificato) e l’acciaccato Mikhaylowskiy.

Una partita, come in occasione della gara di andata, condotta per larghi tratti dai rossoblu. Incapaci però di trovare lo spunto vincente sotto porta, nonostante diverse opportunità da gol su un campo di gioco (d’erba naturale) particolarmente pesante e accidentato.

Lo scontro diretto termina pertanto a reti inviolate. Il Vado manca il sorpasso all’Asti. I rossoblu salgono a 31 punti, i piemontesi a 32 punti.

Asti-Vado 0-0

Asti: Brustolin, Gjura, Valenti, Picone, Padovan (75′ Filipi) , Giacchino (81′ Sow) , Chianese, Della Giovanna, Azizi, Ghirardelli (85′ Nobile), Favale

A disp.: Dosio, Meloni, Plado, Paolin, West, Mazzucco. All. Sesia

Vado: Fresia, Codutti, Cannistrà, Cenci (78′ Msrkaj), Capra, Dodaro, Lo Bosco, Ferrieri, Peretti, Valagussa, Spanu

A disp.: Romano, Manes, Gallo, Mele, Fatnassi, Casazza, Calcagno, Pera. All. Cottafava

Arbitro: Scarano (Seregno). Assistenti: Lemos (Nola) è D’Agostino (Roma 1).

Note: Pomeriggio freddo e nuvoloso (5°). Fondo d’erba naturale in pesanti condizioni. Ammoniti: Picone, Giacchino (A), Cannistrà e Ferrieri (V).