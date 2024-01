Calcio, Savona. Ermanno Frumento “cuore biancoblù”: domani la premiazione in Comune

Savona. Un pensiero di stima, affetto e riconoscimento per quanto fatto nelle ultime due stagioni sotto alla Torretta. Domani Ermanno Frumento verrà premiato nella Sala Rossa del Comune di Savona.

Un primo anno al Savona, portato a termine dopo difficoltà di ogni tipo, e un secondo contribuendo alla formazione del nuovo Città di Savona. Allenatore, uomo di sport e, soprattutto, tifoso biancoblù.

All’appuntamento delle 17:30 non mancherà l’assessore Rossello e, per potergli dedicare il giusto tributo, i suoi ex ragazzi della Prima Squadra guidata ora da Roberto Biffi.