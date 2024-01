Calcio, Sampdoria. Il calicese Lorenzo Malagrida in prestito al Rimini

Qualche scampolo di partite in Serie A con la Sampdoria di Stankovic nello scorso finale di stagione, ora arriva l’occasione di mettersi in mostra in Serie C.

Lorenzo Malagrida, centrocampista classe 2003 proveniente da Calice Ligure, è stato girato in prestito secco al Rimini.

Questa stagione non ha collezionato minuti con la squadra di Pirlo. Il club vuole far mettere minuti nelle gambe ad un ragazzo che ha trascorso praticamente l’intera trafila giovanile in blucerchiato.

Il comunicato:

“Il Rimini Football Club annuncia che Lorenzo Malagrida è un nuovo giocatore biancorosso.

Nato a Pietra Ligure il 24 ottobre 2003, Malagrida è un centrocampista ma all’occorrenza può essere schierato anche come trequartista. All’età di 13 anni la Sampdoria lo preleva dal Vado inserendolo nel settore giovanile blucerchiato dove qualche anno dopo tra le fila della under 16 si distingue trascinando la squadra ai playoff grazie ai 14 gol realizzati.

Arrivato in Primavera, è spesso aggregato in prima squadra fino all’esordio tra i professionisti a gennaio 2023 nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. La scorsa stagione, ha collezionato 6 presenze in Serie A.

Il ventenne arriva in prestito fino a giugno 2024 e vestirà la casacca numero 31″.