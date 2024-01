Calcio, Marinelli: “Se Vele srl accetterà la mia offerta, ridarò vita al Savona FBC e cercherò di portarlo in Serie D”

Savona. Se l’idea generale degli scorsi giorni fosse che Simone Marinelli ed il calcio dilettantistico non si sarebbero incontrati per qualche tempo, questa sembra essere cambiata nel giro di due instagram stories.

Il “pittore tipster“, ovvero il nickname social dell’ex presidente dell’Albenga, ha annunciato pubblicamente la sua volontà di investire nuovamente nel calcio. Se la proposta d’acquisto per il marchio fatta alla Vela srl venisse accolta, si concretizzerebbe il ritorno in biancoblù per “ridare vita al Savona FBC” (come lui stesso cita).

Marinelli scrive:

“Per tutti i fenomeni, ciarlatani che da anni dicono che il marchio del Savona FBC era ancora mio, che non l’avevo mai venduto, che l’avevo semplicemente parcheggiato e chi più ne ha più ne metta. Quando parlate del sottoscritto di calcio dilettantistico dite sempre una marea di cazzate, SEMPRE. La cosa che fa ridere è che le più grosse escono dalla bocca di persone che manco hanno mai preso un caffè con me.

Parlate tanto di cuore biancoblù ma negli ultimi 5 anni sono l’unico che ha messo soldi e ha provato a fare qualcosa per questi colori (parlo di Savona FBC, di altre società non mi permetterei mai di dire qualcosa). Ho sbagliato qualcosa è vero, ma sono l’unico che ci ha provato, il 99% è solo bravo a fare il presidente sui social e sparare cazzate senza senso. Alla fine vi smaschero tutti perché io dico sempre la verità e non ho bisogno di inventarmi cose come fate voi sulla mia persona: ASINI.

Se le Vele srl accetteranno la mia offerta io dal prossimo anno ridarò vita (per la seconda volta) al Savona FBC e cercherò con tutto me stesso di portarlo in Serie D“.

Poi la successiva storia instagram riguarda proprio l’offerta recapitata a Massimo Cittadino per 41 000 euro netti a Massimo Cittadino (9 000 euro di detrazione). L’incontro di qualche mese fa tra l’avvocato romano e Marinelli era stato particolarmente cordiale: se si arrivasse all’accordo finale, Marinelli rappresenterebbe nuovamente il Vecchio Delfino.