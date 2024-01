Calcio. La commovente lettera del Borghetto in memoria di Antonio Crispino: “Un esempio per tutti noi”

Borghetto Santo Spirito. La scomparsa di Antonio Crispino, ex vigile del fuoco di 64 anni, è stato un duro colpo per la comunità borghettina.

Crispino era molto conosciuto e ben voluto per il suo ruolo di allenatore e dirigente all’interno della società calcistica del paese. Una figura molto apprezzata da diversi atleti e membri del Borghetto che hanno condiviso con lui momenti dentro e fuori dal campo.

Così il club ha voluto scrivere una lettera per ricordarlo. Un pensiero particolamente toccante che rappresenta a pieno il momento di commozione della comunità.

Il contenuto:

“Che cos’è, un Esempio?

Vediamo cosa ci dice Treccani.

«Caso tipico rappresentativo di una serie di altri del medesimo genere ≈ campione, esemplare, modello, saggio, specimen, tipo – Prendere esempio (da qualcuno), seguire l’esempio (di qualcuno) – [comportarsi prendendo a modello qualcuno] ≈ emulare, imitare, seguire le orme (di).»

È strano, sapere che non sei più qui con noi. Come quando le impronte sulla sabbia sono talmente nitide che ti sembra impossibile non vedere, lì nei dintorni, chi le ha lasciate. Così nitide che non fa niente, se non sei più un bimbo che gioca: devi posare i piedi lì nel solco, perché senti che quello è il Luogo dove camminare, il posto in cui sei chi sei. E sai chi sei. Così profonde che non esiste mareggiata in grado di cancellarle.

Noi non ne abbiamo idea, Antonio, se l’hai mai capito veramente, quanto sei prezioso, e quanto lo sarai ancora domani e dopodomani: non lo sappiamo, se di essere un “esempio” te ne importi poi qualcosa. Probabilmente no. Chi sublima l’Umanità più nobile non si cura, di queste cose, ha ben altro da fare. Però sappiamo quanta forza Umana, quanta allegria, incanto e disincanto, energia vitale e impegno donato agli altri, hai saputo esprimere. A noi dell’FCD Borghetto 1968 e alla comunità tutta.

La fotografia che rimane, che rimane in ogni caso, che trascende e tramanda chi siamo, la forniscono di solito le persone che abbiamo amato. La più nitida è il commento di tua figlia Eleonora: “Una cosa la so per certa: tutti ti volevano bene…”.

È davvero così. E non ha niente a che vedere col “farsi voler bene”. Non si tratta di “fare qualcosa per…”, ma di Essere.

Essere. Dai Piccoli Amici alla tua Juniores alla Prima Squadra, dalle grigliate alle barzellette, dai lavori al Campo ai gavettoni e al Direttivo. Esserci. È per questo che ti si vuole bene.

E ti si vuole bene perché ci sarai anche domani. Da qualche parte ci sarai sempre.

Quando sorridere se si scivola nel fango, offrire una pacca al compagno che si è fatto male, dire una parola, o mezza, di conforto, regalare la propria voglia, la propria presenza agli altri: quando il nostro coraggio di giocare, il Tuo coraggio di vivere, avranno bisogno di essere ricordati a chi rimane.

Quando tutto questo e molto altro sarà il modo di Esserci di chi ti ha avuto accanto, Tu rinascerai ogni volta, come un pensiero sottopelle, come un sorriso inconsapevole.

Quello sarà il tuo lascito: “Antonio farebbe così”.

Perché «Prendere esempio (da qualcuno), seguire l’esempio (di qualcuno) – [comportarsi prendendo a modello qualcuno] ≈ emulare, imitare, seguire le orme (di).» non sono solo le parole del vocabolario. Ma è, piuttosto, il significato di una Vita intera, una Vita vera. Una vita preziosa, appunto.

Grazie a Oriana, a Eleonora, per averci lasciato così tanto del tuo Tempo. Una cosa è certa: non sarà stato invano.

Grazie, Antonio. E buon viaggio”.