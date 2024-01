Savona/Chiavari. Una nuova squadra per ripartire: Romeo Giovannini sarà un nuovo giocatore della Virtus Entella. A dare l’annuncio pochi minuti fa attraverso i propri canali è stato direttamente il club del presidente Gozzi, società ambiziosa che, con l’acquisto del classe 2001, conferma la sua volontà di disputare una seconda parte di stagione di altissimo profilo.

Dal canto suo Giovannini, dopo una prima parte di annata in cui gli sono state concesse poche chance dal tecnico del Modena Paolo Bianco, ritroverà quel Girone “B” vinto due anni fa da protagonista proprio con la maglia dei canarini.

“Sono molto contento di essere qua – ha dichiarato il ragazzo nell’intervista pubblicata sui canali della Virtus Entella per presentarlo -, ho scelto una società molto importante in un posto bellissimo vicino a casa. Ammetto che la trattativa è stata lunga, ma a convincermi è stata l’ambizione di questo club. Ho grande voglia di trovare continuità per dimostrare ciò che valgo. Spero di dare una mano, sono a disposizione del mister e cercherò di fare ciò che mi riesce, cioè creare qualcosa là davanti”.

Di seguito ecco il comunicato diffuso dalla società biancoceleste per annunciare l’ingaggio del prodotto del settore giovanile del Savona Fbc: “La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Modena per l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Romeo Giovannini (Savona, 28 settembre 2001).

A Romeo un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella”.