Calcio, Finale. Belvedere: “Puntiamo alla salvezza. La serenità? Dipende dai risultati e l’esperienza”

Finale Ligure. Ieri al Felice Borel i giallorossoblù si sono visti sfumare l’occasione di fare risultato contro il Celle Varazze. La squadra di Monteforte, dopo che nel primo tempo hanno subito una rimonta nel giro di quattro minuti, nella ripresa hanno subito pareggiato su calcio di rigore (molto contestato dai locali) e poi passati in vantaggio successivamente.

“Abbiamo fatto una buona partita, purtroppo facendo errori individuali e di inesperienza – analizza il direttore sportivo Roberto Belvedere -. Il rigore del 2-2 è stato clamoroso ma sono episodi che ci stanno. Ci è andata male anche sotto questo aspetto. La prestazione però c’è stata contro un’ottima squadra”.

Un approccio decisamente migliore rispetto a quello visto contro la San Francesco Loano: “Siamo sempre stati in partita, anche quando siamo andati sotto. Abbiamo avuto un atteggiamento diverso, evidentemente nelle vacanze abbiamo lavorato bene. Eravamo pronti fisicamente. Ci manca serenità? La serenità dipende anche dai risultati. Se questi mancano non si riesce a stare sereno. La serenità viene dettata anche dall’esperienza e, per scelta societaria di questa estate, di giocatori di esperienza ne abbiamo pochi perché la volontà è di fare giocare tanti giovani. Biolzi è un allenatore esperto che lavora bene sul campo. Andremo avanti su questa strada per cercare di raggiungere la salvezza“.