Calcio. Edoardo Totaro vola e fa volare la San Francesco Loano: il loanese dai numeri da capogiro

“Non mi aspettavo una stagione del genere“. Lo dice spesso ma la voglia di fare bene era chiara sin da subito in Edoardo Totaro. Quando si vive la rinascita sportiva della squadra del proprio paese, come nel suo caso, il gol ha sempre un sapore particolare.

La spendida punizione di ieri contro il Ceriale è valsa la sua quindicesima marcatura stagionale. Totaro al momento è il capocannoniere del campionato, davanti a Lobascio e al suo compagno di squadra Auteri.

Che se lo aspettasse veramente o meno, il classe 2004 è uno dei principali trascinatori della San Francesco Loano verso l’obiettivo finale. Nessuno lo ha mai voluto dichiarare pubblicamente, ma che all’Ellena si sussurri la parola “Eccellenza” non è di certo un mistero.

Sestrese e Pontelungo hanno perso punti con Ventimiglia e Carcarese, scavalcati dal Celle Varazze che torna a -5 dai rossoblù. In Promozione la San Francesco, al momento, è prima in tutto: miglior attacco e difesa, rendimento in casa e trasferta.

La squadra e l’ambiente ci sono, sarà il girone di ritorno a rivelare se il sogno diventerà realtà. Intanto Loano si gode il suo bomber concittadino, uno dei profili più interessanti del comprensorio.