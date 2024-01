Calcio dilettanti: weekend “grand cru”, ecco le cinque partite da non perdere

Prima selezione del 2024 con tutti i campionati sul campo. E subito l’imbarazzo della scelta con tante partite ricche di pathos. Questa volta le abbiamo messe in un ipotetico e opinabile ordine di interesse. Scegliendo tra le gare dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, non è compreso il derby savonese della Serie D tra Vado e Albenga (domenica ore 14,30 al Chittolina). Partita dai molteplici motivi di interesse. I rossoblù devono ripartire in chiave playoff dopo il passo falso contro il Ticino. Grande curiosità per gli ingauni di Aiello, trincerati nel silezio stampa e reduci da tre pareggi in tre partite. Uno deludente, contro il fanalino di coda Borgosesia, e due “buoni” contro Alcione e Asti. Ecco le cinque partite:

Seconda Categoria “b”

Dego vs Rocchettese (domenica ore 15 al Perotti di Dego)

È dal 2017, anno di rifondazione del Dego, il derby per eccellenza della Val Bormida. Non solo per la rivalità ma soprattutto per la cornice di pubblico, con due tifoserie invidiate anche da molte squadre di categoria superiore. La stagione 23/24 sarà ricordata come quella dei 4 derby. Domenica quello di andata in campionato, ma ci sarà anche la doppia sfida ad alta tensione in Coppa Liguria: andate e ritorno, dentro o fuori. Ma anche la partita in questione potrebbe risultare importantissima per le sorti del campionato. Il Dego è primo, la Rocchettese seconda. Mai le due formazioni si erano trovate insieme così in alto. I quattro punti di vantaggio della squadra di Brignone potrebbero diventare 7 e rendere complicatissima la rincorsa. Dego con la voglia di riscattare la pesante sconfitta ai playoff per mano della Rocchettese della scorsa stagione.

Prima Categoria “B”

Città di Savona vs Borgio Verezzi (domenica ore 15 al Picasso di Quiliano)

Prima ufficiale per il nuovo mister Roberto Biffi e per il direttore sportivo Alessio Barone. Il Città di Savona vuole vincere il campionato e nella finestra invernale ha inserito in rosa l’attaccante argentino Vicente. Tuttavia, la concorrenza in testa è agguerrita e tra le pretendenti il Borgio Verezzi era quella partita più a fari spenti, ma ora precede di un punto in classifica gli Striscioni. Tra le fila dei rossoblù, l’eterno Marco Carparelli. In teoria, l’Albissole capolista ha un turno favorevole contro il Lido Square. Insomma, fuori i secondi?

Promozione “A”

Sestrese vs Celle Varazze (domenica ore 15 al San Carlo di Voltri)

Fuori i secondi vale anche per questa partita. Verdestellati e civette erano i grandi favoriti della vigilia. Ma hanno dovuto fare i conti contro la super San Francesco Loano. Al “San Carlo” di Voltri sarà vietato sbagliare e forse anche pareggiare, visto che la “x” potrebbe fare perdere terreno a entrambe se i loanesi uscissero con tre punti dalla difficile partita contro una Praese in crescita. Interessante anche il confronto tra mister Enrico Valmati, uno dei giovani allenatori più bravi, e il guru delle panchine liguri Luca Monteforte.

Prima Categoria “A”

Argentina Arma vs Millesimo (domenica ore 15 al Colombera di Santo Stefano al Mare)

Il super Millesimo di mister Fabio Macchia non ha mai perso. Tuttavia, non è riuscito ad ammazzare il campionato per colpa della formazione imperiese, che è rimasta attaccata ai giallorossi. Solo un punto separa le due squadre in classifica. I giallorossi si presenteranno con un centrocampo rinforzato dalle novità Greco e Guarco e con tifosi al seguito visto che il club ha organizzato un pulmann per la trasferta. All’andata era finita 0 a 0. Situazione invariata, allungo o sorpasso?

Eccellenza

Cairese vs Athletic Club Albaro (domenica ore 15 al Brin di Cairo Montenotte)

Il dubbio per la quinta partita era con New Bragno vs Carcarese, anticipo del sabato, ma la scelta è ricaduta sul match dei gialloblù per l’importanza della posta in palio. Per la squadra di Boschetto l’imperativo è trovare una vittoria che manca da tre giornate per non perdere – e possibilimente guadagnare – terreno sull’Imperia, salita a +4 in classifica. Di fronte, una squadra in salute che in caso di vittoria scavalcherebbe i gialloblù. Per la Cairese, rinforzata a dicembre e in attesa di una punta, è arrivato il momento di provare a macinare vittorie importanti.