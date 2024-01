Calcio dilettanti: le cinque partite da non perdere, pressione per Cairese e Veloce

Meno appariscenti delle partite consigliate la scorsa settimana, ma per certi aspetti ben più delicate in termini di equilibri di classifica, visto che potrebbero certificare crisi (o rilanciare ambizioni) oppure aumentare ancora di più le quotazioni in termini di classifica.Tutte le gare si disputeranno domenica.

Eccellenza

Arenzano vs Pietra Ligure (Arenzano, Gambino, ore 15)

Gegenpressing, gioco d’attacco e sfrontato dell’Arenzano di un maestro come Alberto Corradi. La qualità del Pietra Ligure dell’emergente mister Cocco. Alla voce “gioco abbinato a risultati” si leggono i nomi di Arenzano e Pietra Ligure. La classifica corta aiuta a non perdere la concentrazione, la posizione a ridosso del duo Imperia – Rivasamba consente di continuare a sognare un piazzamento playoff.

Eccellenza

Cairese vs Angelo Baiardo (Cairo Montenotte, Brin, ore 15)

Si diceva di crisi acuite o ambizioni rilanciate. Per la Cairese di Boschetto la sfida ai genovesi di mister Amirante è uno spartiacque. In settimana c’è stato un faccia a faccia tra dirigenza, staff e giocatori per invertire una rotta che sta prendendo le forme della deriva. L’obiettivo è stato “mentalizzare” la squadra sul duplice obiettivo: “proviamo a riprendere l’Imperia ma prepariamoci anche per i playoff”. All’andata la sconfitta fu foriera delle dimissini di mister Lepore. La panchina di Boschetto è salda e gode del credito dell’inversione di marcia dei primi due mesi della sua gestione. Ora è tempo di ricominciare a correre.

Promozione “A”

San Francesco Loano vs Legino (Loano, Ellena, ore 15)

Il pareggio di domenica scorsa tra Sestrese e Celle Varazze e la contestuale vittoria dei loanesi sul difficile campo della Praese hanno fatto alzare notevolmente le quotazioni della squadra di Cattardico in chiave vittoria finale. Ma i verdeblù saranno avversario tutt’altro che semplice da affrontare. A caccia di un posto playoff, la squadra di Tobia vanta un grande potenziale nel reparto offensivo ed è al contempo squadra pronta alla battaglia che di certo non si farà intimorire dal fondo dell’Ellena.

Prima Categoria “B”

Letimbro vs Albissole (Santuario, Briano, ore 15)

Avversario scomodo per la squadra capolista. L’Albissole sarà ospite di una Letimbro che quest’anno non ha mai perso in casa. I gialloblù sono una realtà ormai solida della categoria, che pur senza spendere le cifre di altri club navigano in un buon centroclassifica. Il 2 è sicuramente il risultato con la quota più bassa, ma non sono da escludere sorprese. Chiedere a Città di Savona e Multedo, entrambe fermate sul pari al Santuario.

Seconda Categoria “B”

Rocchettese vs Veloce (Rocchetta di Cairo, Bonfacino, ore 15)

La Veloce ha deluso e non poco in questo avvio di stagione. Ha chiuso l’anno con la pesante sconfitta contro la Priamar “B” e iniziato pareggiando a Noli prima di cadere 4 a 3 contro il Pallare. Tra l’altro i granata hanno chiuso sotto di quattro goal il primo tempo. Riusciranno a ripartire dalla reazione del secondo tempo? Il tempo stringe per chi aveva proclamato “only one year” e la Rocchettese sarà una brutta gatta da pelare. I rossoblù occupano il terzo posto e sono stati sconfitti di misura domenica scorsa nel derby contro il Dego. La voglia di rivalsa e di riprendere la corsa sarà tanta.