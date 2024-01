Calcio, Baiardo. Un tempo alla pari con la Cairese, Barsacchi: “Espulsione condizionante ma la squadra ha dato tutto”

Cairo Montenotte. Con il rigore di Battaglia, i genovesi erano passati in vantaggio in inferiorità numerica. La rete del pareggio di Sassari ha fatto finire il primo tempo. Alla ripresa i gialloblù mettono subito la freccia e fissano il punteggio sul 4-1.

Fabrizio Barsacchi lo giudica come un risultato particolarmente severo, nonostante lui stesso abbia voluto evidenziare il valore tecnico della squadra di Boschetto.

“Giocavamo contro una squadra attrezzatissima, costruita per obiettivi diversi dai nostri – dichiara il direttore sportivo-. La nostra partita è stata molto buona, poi è chiaro che giocare in dieci per tutto quel tempo è stato difficile. L’espulsione ha condizionato ma ai ragazzi devo solo che fare i complimenti. Fossimo andati a riposo in vantaggio, forse, staremo parlando di un’altra partita. Il 4-1 è troppo ma la Cairese non ha rubato niente“.

Fare qualcosa in più della salvezza? Sicuramente la speranza è molto viva nei genovesi, ma Barsacchi vuole puntualizzare: “Bisogna sempre stare con i piedi per terra. Noi lavoriamo sui giovani e proviamo a fare le cose nel modo giusto. Abbiamo cambiato tanto dallo scorso anno, un passo coraggioso e che ci ha portato a buoni risultati. L’obiettivo è il mantenimento della categoria, poi starà a noi provare a fare qualcosa di più“.