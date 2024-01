Calcio. Andrea Masetti saluta Albenga su Youtube: “Rotto il giochino perfetto che avevamo creato. Lascio un pezzo di cuore”

“Veramente un duro colpo”. Andrea Masetti non è voluto andare via dall’Albenga senza salutare. E lo ha fatto attraverso il suo canale Youtube, particolarmente seguito, in cui pubblica video della sua “routine da calciatore“.

Nel video “Ho cambiato squadra“, Masetti parla appunto del suo addio in bianconero e traspare un filo di emozione in lui. “Sono veramente molto dispiaciuto perché eravamo davvero una squadra speciale – racconta -. Ragazzi d’oro, staff incredibile con un mister che è entrato di prepotenza tra i migliori che ho avuto. Ci ha insegnato e trasmesso veramente tanto. Già dal ritiro estivo ci diceva che sarebbe nata questa magia, dovevamo solo crederci. Con il passare del tempo abbiamo capito che tutto era vero e andavamo a memoria in campo, giocando delle grandi partite. Eravamo vogliosi di andare in campo e vincere. Tutto molto bello”.

Non c’è stata la volontà di entrare nello specifico delle motivazioni della separazione, ma il difensore ha detto: “Il ‘giochino perfetto’ che avevamo creato si era rotto e non me la sentivo di continuare. Non dico altro per rispetto della società, squadra e staff tecnico. Stavamo facendo un grande campionato e il ciò ha reso ancora più complicato l’addio. Mi dispiace veramente tanto per mister, squadra e tifosi”.

E proprio sui tifosi una dichiarazione particolarmente affettuosa: “Ad Albenga ci sono persone speciali come ultras, Fedelissimi e semplici appassionati che vengono allo stadio. Gente che dà il cuore per quei colori e si meritano soddisfazioni. Nella mia carriera non ho mai ricevuto così tanto affetto da parte della città. Camminavo per le strade di Albenga e diverse volte mi è capitato di essere fermato per farmi i complimenti per partite e video“.

“Vi ringrazio perché mi avete reso veramente felice. Lascio un pezzo di cuore, ricordo ogni istante con estrema precisione e mi vengono anche i brividi a dirlo. Spero di aver ridato ad Albenga tutto quello che ho ricevuto“.

Ha concluso così il video Andrea Masetti, così come viene archiviata la sua esperienza ingauna: sei mesi con una rete segnata e vissuti con grande trasporto emotivo.