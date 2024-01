Calcio, ad Albenga inizia l’attesa per i tornei estivi. Gli organizzatori: “Grazie al comune e a chi ci aiuta sempre”

Albenga. Siamo appena ad inizio anno ma l’eco dei tornei estivi inizia a farsi sentire: sono gia infatti partiti i preparativi per la Terza Edizione Trofeo Città di Albenga, “Campioni di una notte”, dedicato al calcio a 7, e “Dagli undici metri”, il torneo del calcio di rigore.

La terza edizione del Trofeo Città di Albenga, che avrà inizio nei primi giorni di giugno, anche quest’anno è ormai vicino al sold out: si svolgerà per il secondo anno consecutivo nel campo in sintetico del Sacro Cuore, messo a disposizione dalla San Filippo Neri,con alcune novità in programma.

La prima vedrà l’aumento del punteggio per la formazione della rosa da 150 a 200 punti, con il chiaro obiettivo di proporre un livello del torneo qualitativo della manifestazione ancora più alto. La quarta edizione di ” Campioni di una notte”, invece, si svolgerà anche quest’anno presso l’impianto sportivo Raimondo di Cisano sul Neva ed è previsto per Sabato 22 giugno.

L’ultimo torneo in programma, arrivata anch’essa alla quarta edizione, sarà “Dagli 11 metri” . L’obiettivo è ripetere e magari superare il record di 50 coppie iscritte lo scorso anno. La serata che si svolgerà presso lo stadio Annibale Riva di Albenga è fissata per sabato 13 Luglio.

“Un ringraziamento doveroso va anche quest’anno al comune di Albenga – spiegano gli organizzatori – e al sindaco Riccardo Tomatis, sempre disponibile con noi e entusiasta delle iniziative sportive che ogni anno proponiamo. Un altro ringraziamento doveroso e’ rivolto ai nostri sponsor. Ogni anno ci aiutano e ci supportano nelle nostre manifestazioni, senza loro non sarebbe possibile tutto ciò. Un grazie va anche la Parrocchia del Sacro Cuore e la San Filippo Neri Yepp Albenga per la collaborazione che sono riusciti a instaurare con noi già dallo scorso anno. Come sempre sara presente durante l’intera manifestazione un’ampia area ristoro per permettere a chi ci verrà a trovare di trascorrere delle belle serate all’insegna dello sport, dell’amicizia e della convivialità. Non ci resta che darci appuntamento all’estate 2024 ricca come sempre di tanto tanto calcio”.