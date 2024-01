Cairo, tenta di sfondare la vetrina di un negozio per rubare capi di abbigliamento: arrestato

Cairo/Altare. Un 24enne senegalese pochi giorni prima si era reso responsabile dello stesso tipo di reato, rubando alcuni capi di abbigliamento per un valore di circa 400 euro all’interno di un noto esercizio commerciale a Savona e per questo era stato arrestato in flagranza dai carabinieri.

Nonostante il primo episodio, per niente pentito del gesto illecito, che gli è costata la condanna dal Tribunale con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, ieri ha pensato di tentare nuovamente un furto. Quindi, ha preso il pesante coperchio di chiusura un tombino della sede stradale e, dopo aver divelto la grata di protezione, ha scagliato l’oggetto contro le vetrine di un noto negozio di abbigliamento, in pieno centro a Cairo Montenotte, non riuscendo però nell’intento di impossessarsi di alcuni capi esposti.

L’azione del 24enne non è sfuggita a un testimone oculare, che ha immediatamente allertato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Cairo Montenotte tramite il numero 112. L’intervento delle pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Altare e Millesimo è stato pressoché immediato e, sentito il testimone che ha fornito una puntuale e dettagliata descrizione del malvivente, sono scattate le immediatamente le ricerche.

L’esito non è tardato ad arrivare, tanto che l’uomo, residente ad Altare, è stato individuato mentre si dirigeva verso la sua abitazione. Di fronte alle contestazioni dei militari non ha potuto far altro che ammettere la propria responsabilità e comunque, vista la recidività nel compiere questi odiosi reati di tipo predatorio, l’ammissione di colpa non è bastata ad evitare un nuovo provvedimento d’arresto a suo carico per tentato furto aggravato.

L’attività odierna conferma ancora una volta l’importanza del piano di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Savona, con la costante e capillare presenza delle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, soprattutto al fine di prevenire e contrastare i reati predatori, come dimostrano le operazioni svolte al termine dell’anno scorso sempre dai Carabinieri di Cairo Montenotte, quando grazie alla segnalazione di un cittadino hanno denunciato tre valbormidesi per il reato di furto aggravato all’interno del cimitero di Piana Crixia, e soprattutto l’operazione conclusa nel novembre scorso dai carabinieri della Compagnia di Savona, che hanno portato a termine un’importante ed articolata indagine con l’arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla locale Autorità Giudiziaria, di quattro persone ritenute responsabili di almeno 20 furti in altrettanti esercizi commerciali nel periodo agosto-ottobre 2023.

Dal Comando Provinciale Carabinieri di Savona viene sottolineato il ruolo dei cittadini che, dimostrando un alto senso civico, con la loro preziosa testimonianza, forniscono alle Forze dell’Ordine preziosi elementi d’aiuto per assicurare alla giustizia gli autori dei reati.