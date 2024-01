Cairo, sulle limitazioni degli orari dei bar e degli eventi musicali interviene la Fipe Confcommercio 

Cairo Montenotte. Sulle nuove regole al vaglio della giunta cairese guidata da Paolo Lambertini, in merito alla limitazione dell’orario di apertura e degli eventi musicali, interviene la Fipe Confcommercio che “esprime grande attenzione in merito alle future disposizioni inerenti la tutela della quiete pubblica” e ha già fissato gli incontri con i Comuni valbormidesi di Cairo e Carcare.

Anche il secondo, infatti, sta valutando le misure da intraprendere e pertanto l‘associazione di categoria cerca un confronto con gli amministratori e le realtà del territorio.

“Se ben comprendiamo la posizione degli Enti Comunali, che devono tutelarsi da esposti e lamentele ed eventuali contestazioni con ricadute risarcitorie, non possiamo non riconoscere che i pubblici esercizi sono, all’interno delle città, realtà che creano vivacità e animano i centri urbani – commenta il presidente di Fipe Carlo Maria Balzola – Altrettanto vero che l’atteggiamento dei pochi che mettono in cattiva luce la categoria, non rispecchiano la totalità delle attività, che con attenzione operano nel rispetto delle regole. Per questo chiediamo ai Comuni di sanzionare con rigidità tutti i locali che non lavorano nel rispetto della collettività”.

E prosegue Balzola: “La qualificazione dell’offerta passa da norme rigorose e attente nel pieno rispetto del lavoro dei locali che con impegno tengono vivi e animati i centri storici. Come categoria, la Fipe-Confcommercio tramite i propri delegati comunali, si mette a disposizione per un confronto costruttivo e positivo con i sindaci e le Amministrazioni comunali, per fare in modo che vengano tutelati gli esercenti che lavorano nel rispetto delle regole e che vogliono valorizzare e qualificare l’offerta della propria città”.

Sull’argomento interviene anche il Presidente della Confcommercio territoriale della Val Bormida Giuseppe Molinari: “Per noi è indispensabile portare le istanze degli associati verso gli enti preposti, questo non solo per tutelari i colleghi ma anche con la finalità di creare prospettive importanti verso il territorio”.