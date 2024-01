Cairo in lutto per la morte di don Roberto Ravera, per anni rettore del Santuario di Nostra Signora delle Grazie

Cairo Montenotte. Lutto a Cairo per la scomparsa di Don Roberto Ravera, classe 1940, per anni rettore del Santuario Nostra Signora delle Grazie, a Cairo, ma anche parroco di Bragno.

Il sacerdote era una figura molto nota, sia per il suo impegno verso il prossimo sia per le sue attività, e anche tra i giovani, avendo insegnato religione per decenni nelle scuole, sia quelle dell’obbligo sia negli istituti superiori, sapeva farsi apprezzare.

Al Santuario cairese aveva portato avanti idee e iniziative del suo predecessore, l’amato Don Pierino, a cui è intitolato il circolo che prosegue con i suoi insegnamenti.

Don Roberto era un buono, un prete semplice ma profondo. Le sue prediche durante la messa erano intervallate da frasi e battute in dialetto valbormidese, per far capire quanto sentisse l’appartenenza al territorio e come conoscesse i suoi fedeli. Amava anche la cultura e si è sempre reso protagonista, talvolta suscitando qualche malumore per le sue idee, però lo spirito bonario e l’amore per la sua missione sono sempre passati in primo piano.