Cairo, al via la gara di appalto per gli interventi straordinari al ponte Italia 61

Cairo Montenotte. Deliberate alla Stazione unica appaltante della Provincia di Savona le procedure di gara per l’affidamento dei lavori che interesseranno il Ponte Italia 61, il quale necessita di un intervento strutturale straordinario. Dopo la perizia effettuata nei mesi scorsi, infatti, le opere urgenti prevedono l’innalzamento della campate per ripristinare il calcestruzzo, pertanto una delle vie di accesso alla città di Cairo resterà chiusa per diverse settimane.

Come spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Ghione, “il cantiere probabilmente si aprirà nella tarda primavera per consentire gli interventi di messa in sicurezza. Si tratta di un’opera importante e soprattutto necessaria per la quale si impegnano oltre un milione di euro”.

I lavori saranno finanziati con i fondi alluvionali assegnati al Comune di Cairo: in totale 2,7 milioni di euro che sono però destinati anche per il ponte degli Aneti (già oggetto di manutenzione negli scorsi mesi) e il ponte dei Chinelli. Quest’ultimo verrà demolito e ricostruito con una struttura in acciaio.