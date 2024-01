Cairese fermata dal Serra Riccò. Boschetto: “Prestazione okay, ma più cattiveria e personalità in certi frangenti”

Un solo goal nelle ultime tre partite per la Cairese. La vetta è ancora alla portato ma ora sono quattro i punti di distanza dall’Imperia. In mezzo, c’è il Rivasamba a 32. I gialloblù faticano a finalizzare. In attesa della prima punta che la società sta cercando, mister Boschetto chiede maggiore cattiveria sottoporta. Oggi, un pareggio 1 a 1 contro il Serra Riccò che porta a quota 30 i gialloblù.

I gialloblù hanno affrontato la partita con il modulo 3-5-2, variando rispetto al 4-3-3 base poi riproposto per l’assalto finale. Tuttavia, dopo alcune occasioni clamorosamente fallite hanno subito il goal su rigore di Curabba chiudendo il primo tempo in svantaggio: “Questo è un campo difficile dove loro non perdono dalla terza giornata – esordisce mister Boschetto -. Abbiamo messo due punte vicine per dare più continuità alle nostre azioni d’attacco. Paradossale essere andati sotto nel punteggio dopo 5 o 6 occasioni create, avremmo meritato di essere ampiamente sopra. Quattro o cinque ce le siamo mangiate e in un paio di occasioni è stato bravo il portiere. Probabilmente otterremo i frutti del lavoro più avanti e spero anche io di prendere punti quando non li merito“.

Il rammarico è per aver preso goal in una delle poche occasioni avversarie, anche se a fine recupero il Serra Riccò ha avuto la palla del 2 a 1: “Ci mettiamo anche qualche nostro errore. Abbiamo avuto nella gestione della partita scarsa personalità. Abbiamo sbagliato sul goal in una situazione di ripartenza, l’unica loro, che abbiamo preparato in settimana. Sono piccole sbavature che inficiano le partite. Fatichiamo a vincerle. Col Taggia abbiamo meritato di perdere. Tra l’Arenzano e oggi è stato paradossale aver segnato così poco. Abbiamo dovuto cambiare Sogno a fine primo tempo, forse si è stirato. Non siamo andati benissimo sotto il profilo della cattiveria. Non basta creare”.

L’allenatore ha più volte incitato la squadra a non perdersi in polemiche per le legittime perdite di tempo degli avversari. Boschetto non ha gradito il modo di porsi dei suoi in talune circostanze: “Assolutamento sbagliato la gestione di certi momenti. Se vieni in questo campo e non sai cosa ti aspetta… Nella ripresa siamo riusciti a ripartire da punizioni battute velocemente. Il campo nelle ultime tre partite ci sta dando poco rispetto a quello che costruiamo. Sotto il profilo della prestazione nelle ultime due partite faccio i complimenti. Manca qualcosa e tutti dobbiamo mettere qualcosa in più”.